Разговор по пятницам
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Разговор по пятницам

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«Бышовец определял состав сборной, глядя «Поле чудес». Один из главных журналистов СССР

Юрий Голышак
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Александр Кружков
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Валерий Винокуров.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
Валерий Винокуров берет интервью у Валерия Лобановского.
Фото из архива Валерия Винокурова
Игорь Численко.
Фото архив «СЭ»
Эдуард Стрельцов.
Фото архив «СЭ»
Константин Бесков.
Фото Вячеслав Булгаков, архив «СЭ»
Леонид Брежнев (в центре).
Фото ТАСС
Олег Блохин.
Фото Николай Бочек, архив «СЭ»
Анатолий Шепель.
Фото Сергей Колганов
Михаил Якушин.
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
Лев Яшин.
Фото архив «СЭ»
Константин Бесков.
Фото Игорь Уткин, архив «СЭ»
Карл-Хайнц Хайманн.
Фото Global Look Press
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«Разговор по пятницам» с Валерием Винокуровым.

Валерий Винокуров, один из главных журналистов ушедшей эпохи, дружил (а после рассорился) с Валерием Лобановским. Ходил по музеям с Михаилом Якушиным. Записывал воспоминания Виктора Маслова. Ну и так далее.

Это он, наш герой, был первым пером главного футбольного еженедельника Советского Союза. С тиражом, в котором нули устанешь считать.

На наше счастье, память старого репортера крепка.

«Мосфильм»

— Как поживаете, Валерий Изидорович?

— Интересами своих юных членов семьи. У меня жена на 30 лет моложе!

 
Вячеслав Колосков. «Я успел нырнуть в кусты. А пьяного Лобановского милиция повязала». Интервью Вячеслава Колоскова

— О! Это объясняет ваш бодрый вид.

— Олежка, сын, пресс-атташе «Куньлуня». А дочь на 33 года младше Олега! 22 исполнилось!

— Вот вы герой. Как же решились подойти к молоденькой девчонке — и начать ухаживать?

— А я никуда не подходил.

— Так как женились?

— Предыдущая жена, шахматистка, укатила в Израиль. А мне соседка помогала по хозяйству, как-то говорит: «Валер, можно, загляну с подругой? Приехала в гости». Да пожалуйста! Это и была Галя. Моя нынешняя супруга. Мне бы и в голову не пришло ухаживать за 30-летней женщиной! Думал: 60, ну и все, дорога с ярмарки.

— Ясно.

— Ни до каких золотых свадеб я, конечно, не дотяну. Поэтому 8 числа отмечаем каждый месяц вместе. Уже 23 года!

— Серебряная свадьба приближается.

— Не знаю, доживу ли. Кто поручится? Зато постоянно в окружении друзей и подруг Гали. Эти молодые люди без конца расспрашивают про кино, театр, спорт и все на свете! Такие разговоры тонизируют.

— Тем более есть что рассказать.

— Я же в 1958-м начал работать на «Мосфильме» ассистентом звукооператора. Семь лет там провел — и прямо с «Мосфильма» перешел в еженедельник «Футбол». Сколько воспоминаний! Сколько друзей-киношников! А историй!

— Тогда уж и с нами поделитесь.

— 1960-й, снимали мы в Грозном фильм «Казаки». Художником по костюмам работала красивейшая женщина Дели Востокова. Костюмы обычно шили заранее, а художник приезжал на денек. Проверить, все ли в порядке. Вот и она так прилетела в Грозный. Гостиница одна, все мы сгрудились там. Бах — номеров нет!

— Как быть?

— Техник наш говорит: «Ладно! Давай уступим номер Дели, сами переночуем в автобусе с аппаратурой». В ГАЗ-51 три спальных места!

— В самом деле.

— На следующий день Дели улетает — а мы перешучиваемся: вот интересно, на чьей кровати спала? Валерки или Леньки? Оказалось — на моей. Ну и пошли смешки: «Валерка с Дели спали в одной кровати...» Проходит два года — я работаю в Киеве на картине «Большая дорога». Главный режиссер — Юрий Николаевич Озеров. Который за это время женился на Востоковой!

— Зреет драма.

— Отношения у меня с Юрием Николаевичем отличные. Вдруг чувствую — в мою сторону смотреть перестал. Дошла до него та история, дурацкая шутка!

 
Братья Старостины. «Братьям Старостиным было неприятно, когда кто-то пытался возвеличивать Сталина»

— Вот беда.

— Мне-то что делать? Не пойду же объясняться: «Мы с Дели спали в одной кровати, но вы неправильно поняли»? Неожиданно прилетает на съемки младший брат режиссера — Николай Озеров. Его-то я с детства знал. Он за «Спартак» в теннис играл, я — за «Буревестник». Рассказываю ему всё — он хохочет! А на следующий день Юрий Николаевич со мной уже обнимается...

Численко

— Евгений Евтушенко нам говорил про лучший футбольный матч, который видели своими глазами: 1955-й, СССР — ФРГ.

— Я тоже был на этом матче!

— Ого. Мы думали, таких уж не осталось.

— Но лучшим назвал бы не его, а СССР — Венгрия, 1968 год. Не только я, многие считают, что в истории нашей сборной тот матч — номер один.

— Что такого?

— В Будапеште мы уступили 0:2. Это, кстати, последняя игра Стрельцова за сборную. У него, бедняги, был сильный геморрой, все трусы в крови. Через неделю в Москве поставили уже Бышовца с Банишевским.

— Как сыграли?

— Победили 3:0. Но не в этом дело — были выдающиеся тренерские находки Якушина! Центральный защитник Хурцилава вел всю игру, выдвигался вперед, забил второй мяч. А годом ранее наша сборная под руководством Якушина была первой в европейском рейтинге! Численко за сезон забил тогда 10 мячей — и стал лучшим бомбардиром среди всех национальных сборных!

— Эх. Было ж время.

— С Численко я дружил. Однажды говорит: «Пришел к нам Евгений Евтушенко. Сказал — нравится, как я играю». — «А ты бы взял да ответил — мне нравится у вас такая-то строчка...»

— Было бы здорово.

— Игорек насупился: «Да откуда знаю его строчки-то?» Я стал перечислять: «Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит...» или «Постель была расстелена, а ты была растеряна и спрашивала шепотом — а что потом, а что...». Численко заинтересовался. Одно дочитаю, он сразу: «Еще! Еще!» Вечером звонок: «Я вот что нашел» — и начинает декламировать стихи!

— Как мило.

— Численко был необразованный совершенно. Но талантище огромный. Схватывал на лету. Виктор Маслов такой же. Перескакиваем на него?

— А давайте. Это же вы за него всё писали?

— Сначала Александр Вит — Маслов с ним дружил. В 1971-м Александр Яковлевич умер, и тогда я стал Маслову помогать.

— Эти тексты до сих пор цитируют.

— Там мыслей-то было сколько! Виктор Саныч придумает что-то — и к Филатову, главному редактору «Футбола»: «Валерку дадите?» Как-то сидим в Сочи, гостиница «Приморская». Выходим на балкон, смотрим на море — лунная дорожка. Красота! Маслов зачарованно целый монолог выдает на эту тему. Я говорю: «Вы прямо как Паустовский!» Он после паузы: «А кто это?»

— Книжки не читал вовсе?

— Вот можно было бы подумать — но время спустя работаем над статьей, вдруг спрашивает: «Евгений Винокуров — твой родственник?» Довольно известный поэт тех лет.

— Мы в курсе.

— Нет, отвечаю. «А что вы спросили-то?» — «Есть у него хорошие строчки: «Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться...» Я прерываю: «Не «учитель», а «художник»!» — «Нет, учитель!» Маслов ни в какую — я взял книжку, отыскал нужные строчки, показал. Прочитал он, пригорюнился: «А «учитель»-то лучше. Ближе к тренеру».

Игорь Численко. Фото архив «СЭ»
Игорь Численко.
Фото архив «СЭ»

Маслов

— Кто был на похоронах Маслова — вспоминают с ужасом. Страшный ливень, полная могила воды. Опускали гроб словно в озеро.

— Я на похоронах не был. Мы виделись за сутки до смерти. Все случилось в мае 1977-го на следующий день после того, как сборная Симоняна проиграла в Греции и не попала на чемпионат мира. Это такая история — о-ох!

— Что за история?

— Лобановский с Базилевичем, покидая сборную в 1976-м, сварганили такой календарь, что Симонян уже ничего поделать не мог. В апреле — мае четыре подряд отборочных матча — с паузой в неделю! Как раз, когда наши футболисты начинают потихоньку набирать форму.

— И провалились.

— Да. Я об этом прямо написал — и вызвал меня начальник управления футбола Анатолий Еремин. Неплохой мужик. Сижу у него в кабинете, тут докладывают: «Вы же вызывали Астаповского и Минаева? Явились!» Мне уходить не пришлось, Еремин сказал: «У меня секретов нет». Ну и начали эти двое рассказывать.

— Что?

— «Вот как нам играть за сборную? Приезжает Буряк и говорит — на поле не выйду, мне «Волгу» опять не дали...»

— Как странно.

— В это время заходит заместитель Еремина — Вячеслав Соловьев. Какие-то папки в руках. Еремин ему: «Вячеслав Дмитриевич, вы слышали, что Буряк сказал? Играть не буду, пока «Волгу» не дадут!» — «Буряк?! Пусть валит в свой Израиль!»

— Буряк — в Израиль?!

— Соловьев уходит — а Еремину перед нами неудобно. Минаев ко мне склоняется: «Я даже не знал, что Леня — еврей...» А я-то знал! Буряк и не скрывал никогда!

— Для нас новость.

— Еремин: «Ребята, вы извините, он не в настроении из-за поражения». Хотя самому стыдно! Ребята что-то рассказали, ушли — а я все выложил про календарь и Лобановского.

 
Июнь. Волгоград. Олег ВЕРЕТЕННИКОВ (справа) и Леонид СЛУЦКИЙ. Олег Веретенников: «Как я стал чужим для «Ротора»

— Почему они оставили такой календарь?

— А потому, что им было плевать!

— Знали, что уходят?

— Да. А может, решили нагадить. Их разве поймешь? Такие два гуся... Впрочем, Симонян тоже напорол. Рассказывать?

— Безусловно.

— Сидим с Олегом Кучеренко в ложе прессы стадиона «Динамо», рядом с нами судья из Алма-Аты Владимир Толчинский. По прозвищу Толчок. Говорит: «Ребята, Симонян-то хочет Байшакова в сборную взять!» Байшаков — центральный защитник «Кайрата». Толчинский знает его прекрасно. Мы удивляемся: «И что?» — «Так у него скорости нет вообще!» Матч заканчивается, навстречу нам с Олегом Симонян. Кучеренко: «Никита Палыч, вы что, хотите Байшакова в сборную?» — «Да, все хвалят!» Кучеренко восклицает победно: «У него же скорости нет!» Я про себя хихикнул.

— Как мы сейчас.

— Симонян замирает на ходу: «Скорости нет?! Так на *** он нам нужен?» Ну и что вы думаете? Две игры — с греками и венграми. Два поражения. В двух матчах центрального защитника играл Байшаков.

— Все-таки поставил?

— Да! Значит, тоже виноват!

— Убедили. Так вы начали говорить — приехали к Маслову за день до смерти.

— Я часто его навещал. Лежал он в железнодорожной больнице, элитной. «Локомотив» туда устроил. Я понятия не имел, что у Маслова рак. Иди, знай! А тут отпустили домой. Потом я понял — прощаться. Врачи сказали ему — дни сочтены. Перед футболом заезжаю, жена на кухне. Вдруг Маслов достает свою цветную фотографию: «Держи, на память». Она долго у меня под стеклом лежала. Пока совсем не выцвела.

 
Юрий Семин. Палычу — 75! Большое интервью Юрия Семина — о Лобановском, Романцеве, Федуне, друзьях и врагах

— Самый забавный эпизод, связанный с Масловым?

— Январь 1977-го. На старый Новый год еду в гости. Там же Аркашка Арканов. В тот момент себя позиционировал как друг Лобановского. Между рюмками произносит: «Вы знаете, что Маслов — антисемит?» Я на дыбы: «Аркадий, что за чепуха?!» Ближайший друг Маслова — Вит. А теперь я. Даже близко никакого антисемитизма не было!

— С чего он взял?

— Арканов: «Да мне рассказывали...» — и передает историю. Маслов называл Лобановского с Базилевичем альтруистами. Опаздывают на тренировку — ага, говорит, сейчас наши альтруисты подъедут. Спрашиваю: «А при чем здесь антисемитизм-то?» — «Так он считал — это какое-то оскорбление на еврейскую тему!»

— Как любопытно.

— Незадолго до кончины я приехал к Маслову. Делали какую-то заметку. Я вспомнил тот случай: «Виктор Саныч, вы в курсе, что такое «альтруизм»?» «Конечно!» — подбоченился Маслов. Рассказал, как образованный человек, бывший тренер «Торпедо» Николай Никитин его, футболиста Маслова, когда-то наставлял: «Ты прошел по краю — и должен отдать альтруистический пас...» Потом всей командой расспросили, что это такое. Никитин объяснил. Я насторожился: «Что ж вы Базилевича с Лобановским альтруистами называли, когда опаздывали?» — «Да я больших эгоистов в жизни не видел!»

Виктор Маслов. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»
Виктор Маслов.
Сергей Колганов, Фото архив «СЭ»

Стрельцов

— Маслов и в сегодняшнем футболе был бы великим тренером?

— Величайшим!

— С тремя классами образования?

— Елки-палки, да это ни при чем! Он на глаз определял состояние футболиста лучше, чем любой прибор. Мне рассказывала доктор Нина Граневская, возглавлявшая медицинский отдел при федерации футбола. Приезжала обследовать все команды. Поражалась: «Виктор Саныч если что скажет — всегда в точку. По одному движению определяет!»

— Невероятно.

— Маслов, Якушин, Аркадьев, Бесков были бы сегодня выдающимися. Как и Севидов. Но Маслов — это что-то... Где бы ни работал, звонил мне после матчей: «Как тебе?» Начинаю рассказывать — он прерывает: «Этого мне не надо! Что хорошо — я и сам видел. Ты скажи, что не понравилось».

— Звонил только вам?

— Изредка — Филатову. Но тому постоянно жаловался. «Опять нам пенальти не дали, а этим назначили...» В какой-то момент Филатов не выдержал: «Виктор Саныч, бывает, что в вашу пользу ставят неправильный пенальти?» Маслов задумался — и произнес: «Вообще-то может такое случиться». — «Вы тогда мне позвоните, расскажете?» — «Идет!»

— А дальше?

— Попадает его «Арарат» в Кубок кубков. Приезжает на Кипр — и выигрывает 9:0. На следующий день в редакции звонок — Маслов: «Вот! Пятый гол мы забили с пенальти, которого не было!» Филатов чуть со стула не упал от хохота.

— Говорят, та отлучка в Ереван Маслова и подкосила. В алкогольном смысле.

— Не исключено. Я помню, как это выглядело, когда он работал с киевским «Динамо». В Гагре жили где-то наверху. Частенько я туда заглядывал. Маслов однажды говорит: «Давай спустимся, из Тбилиси приехал Славка Метревели». Его же Маслов совсем молодым разглядел еще в горьковском «Торпедо» и перевез в Москву.

— Спустились?

— Да. У Метревели друг заведовал хинкальной неподалеку. Началось представление! Я-то просто перекусил, выпил рюмочку — а Маслов наклюкался так, что с трудом до гостиницы его довел. Там старшие ребята, Сабо и Медвидь, увидели эту картину с балкона. Быстренько вниз, подхватили Маслова под руки — и в люкс. Мне подмигнули: все в порядке, не выдадут. Сейчас назвал фамилию — вспомнил смешную историю про Медвидя!

— Смешные истории — наш крест. Пронесем его с честью.

— Так мы просидим до утра!

— Нас это не пугает.

— Федя Медвидь дружил в киевском «Динамо» с Валей Левченко. Бесконечно заключали пари. Из-за травм Валя играл редковато. Вот снова приболел — и приехал комсомольский работник его навестить. Никто в команде, даже Медвидь, не знали, что у Левченко первый разряд по шашкам. А комсомолец знал! Хотел развлечь, предложил: «Валь, ну что ты раскис? Давай в шашки». Достают доску, начинают играть. А мимо открытой двери проходит Медвидь.

— И что?

— Левченко смекнул — и проиграл. «Давай еще разок!» Валя — бах, и второе поражение. Комсомолец погрустнел: «Да, Валя, ты явно больной. Зря тебя заставил играть». Собрал все и ушел. А через пять минут с шашками под мышкой в номере у Левченко появляется Медвидь!

— Тоже желает сыграть?

— С порога: «Валюх! Может, в шашки?» — «Да не хочется...» — «На интерес — по рублю?» — «Ну ладно». Сели — Валя раз, и ничью. Вы в шашки-то играли?

— Доводилось.

— Там если человек умеет играть — эти ничьи может лепить одну за другой. Медвидь сразу: «Давай по два рубля?» Бах — опять ничья. Так Валя сделал их штук пятнадцать. Сумму все время удваивали. Потом хоп — и выиграл!

— Медвидь правды так и не узнал?

— Нет. Но было продолжение.

— Как у всякой драмы.

— Вскоре Якушин приглашает Медвидя в сборную. Едут в Шотландию, там он забивает сумасшедший гол — ка-а-к шарахнет в «девять»!

— Выиграли наши?

— 2:0. Возвращаются в гостиницу, садятся в холле. Украдкой выпивают. Вдруг появляется Медвидь — с торжеством просит портье заказать Киев!

— Вот это щедрость, вот это размах.

— У всех глаза на лоб — денег-то мало. Каждому выдали по 10 фунтов. Да еще и прижимистость закарпатца. Сидит ждет. Ребята все насторожились: что же будет? Портье кричит: «Мистер, Киев, Киев!» Медвидь подбегает к стойке — хватает телефон: «Ну шо, Валек, бачив?» — и кладет трубку!

— Кто-то из той сборной СССР рассказывал: это были два самых говнистых человека в команде — Медвидь и Сабо.

— Националистические вещи в сборной периодически всплывали. Но, как правило, все крутилось вокруг футбола. Лобановский несколько матчей за сборную СССР провел. Приедет, начнет рассуждать — а Валька Иванов ему: «А ты, «угловой», вообще молчи...»

— Из-за «сухого листа»?

— Ну разумеется! Так закручивал, что мяч залетал в ворота. Или Базилевич с Серебряниковым замыкали. В 1963-м выпустили из тюрьмы Стрельцова, пришел на тренировку «Торпедо». Мы с Ивановым стояли чуть поодаль — а Эдика окружили пацаны. Рассказывали: «Вот угловые, Лобановский...»

— Что Стрельцов?

— Да он знать не знал никакого Лобановского! Встрепенулся: «А что такое?» — «Ты не представляешь, какое это чудо!» Стрельцов идет к угловому флажку, кладет несколько мячей. Один закручивает — тот влетает в ближнюю «девятку». Следующий — под дальнюю штангу. Все в оцепенении!

— Надо думать.

— Поворачивается: «Так, что ли?» Кто-то кивает. Слова выдавить невозможно. Эдик спокойно: «Понятно...» Это я видел своими глазами!

— Играть ему еще не разрешали?

— Нет, конечно. Работал на ЗИЛе. Как раз мне поручили подготовить заметку — чтобы Стрельцову позволили выступать за «Торпедо». Пригласил меня на завод секретарь парткома Аркадий Вольский. Рассказал, как нужно написать. На следующий день возвращаюсь с листочками — и он вызывает человека по имени Пармен Шеншин.

— Господи.

— Заводской секретарь комитета комсомола. Говорит: «Заметка должна выйти в «Футболе» за его подписью». В ней было столько смешного!

— Например?

— «Эдик внес большой вклад в совершенствование рулевого управления ЗИЛ-160». Огромного грузовика!

— Это ваши фантазии?

— Да я-то при чем? Мне Вольский сказал — я добросовестно написал! Тем более не моя фамилия под всем этим стоит. А народ хохотал.

Эдуард Стрельцов. Фото архив «СЭ»
Эдуард Стрельцов.
Фото архив «СЭ»

Лобановский

— Вы перечисляли тренеров прошлого, которые и сегодня были бы великими. Но не назвали Лобановского.

— А я Лобановского не считаю выдающимся тренером!

— Как так?

— Слишком хорошо его знаю. Мы ровесники. Столько лет дружили!

— Прямо дружили?

— Когда они с Базилевичем уже игроками «Шахтера» и «Черноморца» приезжали в Москву, Валера Березовский, известный журналист, организовывал шашлыки. Мы вели футбольные разговоры, всё мечтали: вот они закончат играть — и будет между нами такой же союз, как у Вита с Масловым.

— Не вышло союза-то.

— Закончили, стали тренерами. Лобановский возглавил «Днепр», Базилевич — «Шахтер». Мы сразу разошлись идеологически!

— Это в чем же?

— Лобановский начал собирать всех отыгранных. Базилевич, наоборот, сделал ставку на молодежь. А результаты — примерно одинаковые! Только «Шахтер» играл, а «Днепр» добывал очки. Дальше Лобановский попал под влияние Петрашевского. Они использовали слабости сына Щербицкого.

— Наркотические?

— И алкоголические. Всякие! Но ему-то в результате пользу принесли, излечили. Есть на эту тему история! Отвлечемся?

— Давайте.

— Дело было в Симферополе, там киевское «Динамо» принимало «Сент-Этьен». Ну и я приехал. С местной «Таврией» работал Сергей Шапошников, помогал ему Андрей Биба. А играл за «Таврию» Валера Поркуян.

— Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной.

— Да. Сижу рядом с Бибой, Шапошников на поле, тренировка... Вдруг одна черная машина, другая. Выскакивают какие-то люди — и всех футболистов с поля сгоняют! Кроме Поркуяна. Из автомобиля выходит Щербицкий-старший.

— Первый секретарь украинского ЦК.

— Идет к центральному кругу, держит под руку Поркуяна. Мы сидим, смотрим — а эти двое минут пятнадцать ходят по полю. Затем Щербицкий садится в машину и уезжает. Поркуян к нам. Биба ему: «Что хотел?» — «Да-а... Извинялся!»

— Хм.

— А дело вот в чем. Лобановский с Базилевичем подтянули сына Щербицкого к «Динамо». Чтобы болтался рядом. Вроде под присмотром. Потому что в футбольном клубе не пьют и не колются. А уж там он влюбился в жену Поркуяна!

— Стоила того?

— Красивая баба. Но с Валерой жили неважно. Так Щербицкий-младший на ней женился, родился мальчик. А первый секретарь ЦК стал счастливым дедом — после всех напастей! Но перед Поркуяном чувствовал вину. Прилетел на футбол в Симферополь — и отправился извиняться.

— Вот повезло-то секретарю ЦК с сынулей.

— Биба мне рассказал — идет по Крещатику, заходит в кафе. Там сын Щербицкого. Подсаживается. Пару минут спустя появляются какие-то люди — раз, под руки его и уводят. А Бибе говорят: «Больше не сметь!» Как будто он пригласил и угощал...

— Лобановский с Базилевичем проникли в киевское «Динамо» через сына Щербицкого?

— Там Петрашевский вел работу. Точно знаю — сначала Лобановского пытались внедрить вместо Севидова. Не удалось! Но вскоре Сан Саныч сам дал повод — в финале Кубка на последних минутах заменил Блохина и Буряка при счете 1:0. Считал — все, выиграли. «Арарат» воспользовался. Вырвал победу в дополнительное.

— Так из-за чего вы разошлись со старым другом Лобановским?

— На почве отношения к футболу. Из него сделали «великого тренера» — а я всегда говорил, что так не считаю! Он был не творческой личностью!

— У нас сейчас кровь из ушей польется.

— Так я же правду говорю — он был инженер. Всё по лекалам! Потому и Зеленцова подтянули к команде, придумали эти «модели», которые Маслов высмеивал. «Модель А», «модель Б»... Как-то играл Киев — Виктор Саныч обернулся ко мне на трибуне, громко: «Слушай, а какая у них сегодня модель? Г или Ж?»

— Смешно.

— Еще случай помню. Вот точно так же сидим на трибуне, Маслов рядом. Чуть позади Перетурин. Накануне вел репортаж из Днепропетровска. Вдруг Виктор Саныч оборачивается к нему: «Перетурка! А почему ты у них на базе жил?»

— В самом деле?

— А вы слушайте. Перетурин начинает что-то объяснять — мол, поздно прилетел, встретили, отвезли не в гостиницу... Маслов усмехается: «А-а, ну ладно». Я шепотом: «Откуда вы знаете, что он на базе жил?» — «По репортажу понял!»

Валерий Винокуров берет интервью у Валерия Лобановского. Фото из архива Валерия Винокурова
Валерий Винокуров берет интервью у Валерия Лобановского.
из архива Валерия Винокурова

Договорняки

— «Идеологические разногласия» — вы имеете в виду договорняки Лобановского?

— Разумеется! Это важнейший момент!

— Не писали об этом, надо думать?

— Открыто написать невозможно, так я формулировал — «сценарий удался». Или подтрунивал — дескать, киевское «Динамо» в матче с «Карпатами» попало в функциональную яму. Я все знал и про «Карпаты», и про «Шахтер». Как отдают очки. Только не напишешь же! Но прочитав про «функциональную яму», Лобановский разгневался. Посчитал оскорбительным.

— В чем выражалось?

— Звонит Филатову: «Что Валерка написал? Какая «яма»?» — «Так вы же сыграли договорной матч!» — «Вот пусть и пишет — «договорной матч»! Зачем про «яму»-то?» Представляете цинизм? Кстати, однажды Щербицкий поломал им договор!

— Ой, как интересно.

— Сами футболисты делали ставки на подпольном тотализаторе.

— При советской власти?

— Да! Две игры на Кубок — «Динамо» побеждает в гостях «Шахтер» 3:2. Значит, в Киеве должны проиграть 1:2. Но пройти дальше. На ответный матч и приехал Щербицкий. Взглянул на листочек с составом: «Это что такое?!»

— Лобановский поставил не тех?

— Звездам дал отдохнуть. Матч-то договорной. Так Щербицкий приказал выпустить нормальный состав. За час до матча пришлось все перекраивать и выигрывать у «Шахтера»! Договор сорвался. Поркуян мне потом жаловался: «Представляешь — я пять тысяч просадил на этом деле». Ну, «Жигули»!

— Вы с подпольным тотализатором сталкивались?

— Я — нет. Но факт, что это существовало. Не просто же так Бесков заявил, что золотой матч 1970-го в Ташкенте двое его футболистов продали.

— Допускаете?

— Чушь. Не продавали. Он сам напорол.

— Вы там были?

— Да, летел с «Динамо». Команда проиграла, и Бесков вот это придумал — что Маслов с Аничкиным продали матч на подпольном тотализаторе.

— Стоп. Еще Еврюжихин!

— Вы не знаете, а говорите. Еврюжихин в этом списке у Бескова всплыл через год или два! Поначалу речь шла о двух футболистах!

— Вот так новости.

— В самолете точно звучали две фамилии. Я сидел рядом с Бесковым. Сразу встал и ушел в конец самолета. Ну, глупость! Ты же и наворотил со своей сигарой!

 
14&nbsp;июня 1995 года. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ротор&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Пенальти&nbsp;&mdash; 8:7. «Этот старый дьявол Бесков меня объехал...» Последний трофей «Динамо», трагедия Веретенникова

— При чем тут сигара?

— Разве не помните? А-а, вы ж молодые... «Динамо» к 70-й минуте ведет 3:1. Бесков на скамейке достает толстенную сигару, с наслаждением затягивается. В это время перед его носом сквозит и сквозит Истомин. Бах — и 3:2! Потом бах — и 3:3! Якобы какая-то кочка помешала Пильгую...

— Не было кочки?

— Если кто-то помешал — так это Бахрамов. Не засчитал четвертый гол «Динамо», чистый. Но главное, Бесков напортачил! Мне динамовцы говорили: «Он же в перерыве сказал Маслову — бросай Федотова, пусть против него играет Жуков. Сам все сломал, а ребята виноваты!»

— Маслов нам рассказывал — уже во время матча Бесков был поддатый.

— Во время игры — не знаю. После — точно! С этой игрой связан уморительный эпизод. ЦСКА тогда тренировал Валентин Николаев. Как-то с сыном приглашаем его на свою программу на 7ТВ. Говорю: сейчас, Валентин Саныч, напомню вам одну историю из 1970-го. «Да? Давай!» Но напрягся. В Ташкенте такой дворик возле раздевалок. Перерыв — и все слышно!

— Кажется, нас ждет горячий рассказ.

— Я подошел к армейской раздевалке — а оттуда отборный мат! «Да вы хоть сильнее не позорьтесь, не пропускайте больше!» И мат, мат, мат. Все 15 минут Николаев поливал так, что мне дурно стало. Игра закончилась — к нему подбежал Озеров с микрофоном: «Что же вы сказали игрокам в перерыве при счете 1:3?» Николаев задумался — и отчеканил: «Прежде всего я напомнил о славных традициях клуба. Затем сделал поправки тактического характера...»

— Класс.

— Все это Николаеву пересказал. Смешная вышла передача!

Контантин Бесков. Фото Вячеслав Булгаков, архив «СЭ»
Константин Бесков. Фото Вячеслав Булгаков, архив «СЭ»
Вячеслав Булгаков, Фото архив «СЭ»

Брежнев

— Вот вам история — недавно узнали. Валентин Иванов стоял разговаривал с корреспондентами. Произнес: «Да еще пишут всякие мудаки» — и начал цитировать вашу вчерашнюю заметку. Вы громко ответили: «От мудака слышу!»

— Вполне может быть!

— Неужели не запомнили?

— У нас с Валькой было столько всего — вы даже не представляете! Всю жизнь рядом! Хотя из-за меня его выгнали из «Торпедо».

— Это какой год?

— 1978-й. 1 ноября четыре советские команды одновременно вылетели из еврокубков. Киевское «Динамо» из Кубка чемпионов, московское — из Кубка Кубков, тбилисское и «Торпедо» — из Кубка УЕФА. Причем от слабых соперников. Предпраздничные дни, в «Футболе» опубликовали лишь результаты. На следующей неделе Филатов куда-то улетел с молодежкой, его зам меня вообще не читал. Все сразу ставил в номер. Доверял! Ну и дал я заметку под названием «Правде в глаза».

— Выбранили всех?

— Сейчас прочитаешь — ничего особенного. А по тем временам — что-то за гранью! Еженедельник выходил в субботу. С утра пораньше главный редактор «Совспорта» Николай Киселев видит мою статью — и все! С каждой строчкой понимает — его уже уволили. Дозванивается до Филатова, только-только прилетевшего. Чтобы тот понял — и его уволят.

— Вам звонить не стал?

— Мне набрал Филатов, деликатно: «Вы написали про эти Кубки...» — «Лев Иваныч, вы читали?» — «Да». — «Согласны?» — «Наверное, согласен...» Крайне вяло. Это было в субботу. А в понедельник Киселев и Филатов приезжают в редакцию. Сидят, ждут последствий. Тут подкатывает длинный черный автомобиль, из которого выходит Тяжельников.

— Первый комсомолец страны.

— В тот момент он взлетел еще выше — возглавил отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Говорит: «Я приехал по поручению генерального секретаря...»

— Ого.

— Филатов и Киселев немедленно встают. А Тяжельников продолжает: «Чтобы вас поблагодарить!» И рассказывает — в воскресенье утром Леонид Ильич лежит себе в кровати. Ему кладут стопку газет. Естественно — он не начнет день с «Правды»!

— Странно даже представить.

— Что берет первым делом? «Футбол»! Натыкается на мою статью. Дочитывает до конца — и сразу: «Тяжельникова ко мне!» Тот на даче, за ним отправляют «Чайку». Тяжельников прилетает — Леонид Ильич еще лежит. К этому моменту уже и «Советский спорт» пролистан. Смотрит на Тяжельникова поверх очков — и произносит: «Вот вы все время мне врете! А этот парень правду написал!»

— Ну и ну.

— Брежнев велел поблагодарить. Тяжельников отправился лично. Премию дали — 35 рублей вместо 25 обычных.

— Похвале Леонида Ильича цена — десятка?

— Зато на все годы, что он жил, у меня был карт-бланш! Что хочешь — пиши. «Леонид Ильич его любит»!

— Так что с Ивановым?

— В тот же понедельник, после визита Тяжельникова в редакцию, в «Торпедо» сняли Иванова. Киевское, московское и тбилисское «Динамо» тренеров не тронули — а эти выгнали!

Леонид Брежнев (в центре). Фото ТАСС
Леонид Брежнев (в центре).
Фото ТАСС

Подлость

— Вы вспомнили про уведенную жену Поркуяна. А мы слышали, что товарищ по команде увел супругу у Леонарда Адамова — так парень выбросился из окна.

— Это ужасная история! Просто кошмарная!

— Весь советский футбол об этом шептался. Вот и расскажите нам, молодым.

— Неужели вы это напечатаете?

— Сейчас всё печатают.

— Ну слушайте. В киевском «Динамо» был бунт. Закончился тем, что уволили Базилевича, Петрашевского и Зеленцова. А куда они ушли? В минское «Динамо»! Где сделали подлость и Адамову, и лично мне. Попутно, так сказать.

— Про Адамова договорим позже — давайте про вас.

— Вызывает меня Киселев, главный редактор «Совспорта». Вкрадчиво: «Валера, а где ваш папа?» — «На службе. Он вам нужен? Давайте позвоним...» — «Нет-нет, не надо». Оказалось, вот что — в Ленинграде выпускающим «Советского спорта» работал смешной человек по фамилии Винокуров. Иосиф Шульмович.

— Действительно забавно.

— Была целина — не только сам туда поехал, но и потащил жену в положении. Еще он был внештатный член райкома. Такой... Правоверный коммунист!

— Яркий образ.

— Внезапно жизнь рухнула — дочка не поступила в консерваторию по национальной линии. Начала родня Иосифа Шульмовича душить — ехать в Израиль! Уломали, но выставил условие: «Из партии не выйду!»

— Это ход конем.

— Не отдам билет — и все! Его потащили к Романову, первому секретарю ленинградского горкома. Не выпускать же в Израиль с партбилетом!

— И?

— С диким трудом убедили, сдал билет. Сговорились, что в Израиле первым делом вступит в местную компартию.

— Ну и для чего этот старый еврей вклинился в нашу прекрасную повесть?

— А вот для чего! Я разворачиваюсь, иду к дверям в кабинете главного редактора. Слышу в спину: «Задержитесь. Я все-таки скажу. Это ваши «друзья» из Минска написали в ЦК, а мне переслали письмо. Будто ваш папа Иосиф Шульмович уезжает в Израиль — а вы здесь критикуете минское «Динамо».

— Невероятно. А теперь про жену Адамова.

— Она была не очень хорошего поведения. Эти во главе с Петрашевским отправляли куда-то Леонарда: «Съезди, посмотри футболиста в Полтаве». Он парень мягкий, тихий. А сами проделывали с его женой черт знает что. Когда все открылось, не выдержал — покончил с собой. Могли бы и дело завести — «доведение до самоубийства». Но не завели.

— Мы знали — она ушла к знаменитому вратарю Прохорову. Так еще и Петрашевский с ней крутил роман?

— Конечно! В отсутствие Адамова приводила подруг, устраивали бардаки. Только на хрен она Петрашевскому сдалась? Поматросил — и все.

— В продолжение темы. Нам рассказывали Серебряников, Хмельницкий, а потом подтвердил и Кавазашвили — жены футболистов «Кайрата», пока мужья на базе, принимали в самом раскрепощенном смысле слова игроков команды соперника. Чтобы те, измотанные половой жизнью, на футбольном поле уступили — и пожалуйста, премия в семью.

— Уф! Мне неловко... Но это было!

— Даже журналисты знали?

— А что там знать? Один раз и я оказался в этой компании. Случайно. Не буду говорить, к чьей жене попал. Кроме Алма-Аты, похожее было в Ворошиловграде, кажется.

— Мы в шоке.

— Это ужасно! Хуже человека — только змеи и крокодилы.

— Неужели всё ради премиальных?

— Думаю, просто развратные бабы. В Алма-Ате дом был прямо рядом с гостиницей. Мне жена известного футболиста говорит: «Приходи в гости». Откуда я знал, что там на самом деле? Думал, поболтаем, чаю попьем.

— Все случилось?

— Прихожу — сидят эти девицы. Что творится! Я посидел-посидел — и под каким-то предлогом свалил... Серебряников с Хмельницким врать не стали бы. Первого я не слишком уважаю, а второго — очень!

— За что?

— Сидим со спартаковцем Колей Киселевым в манеже ЦСКА. Я глазом пробежался по трибуне — позади Хмельницкий. Как раз в это время вышел еженедельник «Футбол» — Константин Есенин что-то написал про «100 лучших бомбардиров». Кто-то и говорит: «О, Хмель, у тебя 79. Ничего себе наколотил...» А тот отзывается: «На самом деле — 62». — «Как? Почему?» — «А я не считаю те, которые в договорных матчах забивал».

— Какая откровенность.

— Я не выдержал, повернулся: «Виталий, ну ты молодец!» Кто-то рядом спохватился: «А у Блохина сколько честных?» Официально-то было 300. Хмельницкий задумался — и сообщил: «Думаю, 200». Я Киселева спрашиваю: «Коль, а у тебя тогда сколько?» — «Да я забил-то 12! Какие там договорные?!»

Олег Блохин. Фото Николай Бочек, архив «СЭ»
Олег Блохин.
Николай Бочек, Фото архив «СЭ»

Консоме

— Самый позорный договорной матч, который видели?

— Смешной — могу рассказать...

— Пусть так.

— 1971-й, Севидов — тренер киевского «Динамо». Становятся чемпионами тура за три до финиша. Последние матчи кому-то отдают. Тогдашний первый секретарь Петр Шелест в негодовании: «Вы что себе позволяете?!» И тут в Москве игра с «Торпедо». Где тренер Маслов, друг Севидова. Что делать-то? Ложа прессы в «Лужниках» высоко. Смотрю — Маслов здесь сидит. Не с командой.

— Стало все понятно?

— Подсаживаюсь: «Виктор Саныч, это что такое?» Он склоняется над моим ухом, тихо: «Матч ничейный». До меня доходит — Киеву уже проигрывать невозможно, а «Торпедо» ничего не надо. Ну и ладно, ничья так ничья. Вдруг Колотов как-то неловко выпрыгивает, головой задевает мяч — гол! 0:1!

— В чем проблема?

— В перерыве вижу брата Севидова. Говорю: «Думаю, будет ничья!» Тот обиженно: «Да ты что? Киев выиграет! Не веришь? Давай поспорим!» Не отказываться же мне?

— С таким багажом знаний.

— Уговорились — на бутылку шампанского. Неожиданно появляется цветущий Севидов. Здоровается с братом, а я рассказываю о нашем пари. Севидов бледнеет: «На что поспорили?» — «Да ерунда. На шампанское». — «Уф-ф-ф...» Выдыхает — и уходит. Так это дурацкое «Торпедо» еще забить никак не могло! Киевляне их уж пускают и пускают — а они все мимо. Даже с пенальти. Но кое-как заковыряли.

— Вам никогда не казалось, что Базилевич как тренер сильнее Лобановского?

— А я о чем? Или вы не поняли? Конечно, сильнее! Лобановский — это абсолютная легенда. Вся история соткана из легенд. Ну, залп «Авроры» — вас не беспокоит, что его не было?

— Лобановский — из той же серии, что и залп «Авроры»?!

— Лобановский — чистейшая выдумка! Созданный образ — который он мастерски сформировал. С помощью журналистов — Саши Горбунова, Валеры Березовского. Наши тренеры Лобановского крупным специалистом не считали. Вот Симонян — он такой... Мягкий очень!

— К чему вы это?

— Однажды откровенничал со мной. После того, как Лобановский ему подлость сделал. А потом простил!

— Ту самую подлость, с календарем?

— Нет. Подлость личную. Был начальником сборной СССР, а Лобановский его заложил. Симоняна сняли. Я приехал в Сочи, его молодая жена мне говорит: «Пойдите погуляйте с Никитой Палычем. Может, успокоите его». Ну и пошли бродить по набережной. Изливал мне душу. Я сказал: «Лобановский стольким людям подлости делал! Так что ж теперь?» Мне в голову не могло прийти, что Симонян все это простит и опять начнет с ним работать в сборной!

— Вот бы не подумали — Лобановский был с подлецой?

— Конечно! Потому-то в Киеве и устроили бунт. Убрали Базилевича, а Лобановский остался. Точно не знаю — но думаю, это он искусно все подстроил. Перевел на Базиля. Придумает что-то дурацкое — и на него стрелки: «Базилевич так решил». Чтобы себя обелить. Вообще мне Лобановский всегда казался смешным!

— Почему?

— Он же ограниченный. Как сказать... Носорог! Упрется — и все. Была история в Бирмингеме накануне матча «Астон Вилла» — «Динамо» Киев. Перетурин в поездке, конечно, раз — и к команде поближе. Чтобы питаться и все остальное. Соображения экономии. А я — нет. Они уже ему говорят: «Ну, позови Валерку, пусть с нами обедает!» Ладно, отвечаю, приду. Посадили меня рядом с Лобановским.

— Какая честь.

— Перетурин тоже здесь. Между Базилевичем и Команом. Заказываем первое. Официант ко мне: «Что изволите?» — «Консоме». Знаете, что это?

— Откройтесь.

— Французский бульон. Чистый. Официант уточняет: «Яйцо положить?» Да нет, отвечаю. Не надо. Тот к Лобановскому: «Вы что будете?» — «Мне тоже консоме!» Коман попросил борща с пампушками, Базилевич еще что-то... Принесли, поставили. Лобановский глаза выпучил: «Это — консоме?!» Так не строй из себя образованного!

— Но киевское «Динамо» 1986 года — великая команда. Мы в нее влюблены до сих пор.

— Да и в 1975-м была хорошая. Но когда просеивается куча игроков, и все настолько талантливые... А сколько загублено?! Мы с Аркадием Галинским сперва были в контрах. Он же молился на Лобановского! А потом признал мою правоту — и на каждом углу повторял: «Винокуров раскрыл мне глаза на Лобановского!»

— Вы произнесли «загубленные». Кто в первую очередь приходит на ум?

— Слободян. Шепель. Его-то Севидов в московском «Динамо» еле отогрел, спас для футбола. Пусть ненадолго. В Киеве болтался — ни туда ни сюда. А парень толковый. Окончил с золотой медалью математическую школу.

— Понедельник нам говорил — поражался алкогольным возможностям Лобановского.

— Да-а! Согласен!

— Могучий был человек в этом смысле?

— Профессор! Я-то с ним не выпивал, но о масштабах бедствия знаю — дружил с Юрой Морозовым, который с Лобановским много лет работал. В Москве едем после футбола, я домой, Юра куда-то в гостиницу. Говорит водителю: «Остановись у «Березки».

— Валютного магазина. Молодежь не в курсе.

— Да. Валюта у него всегда была. Возвращается запыхавшийся: «Надо было Лобановскому литр виски взять». Едем-едем — вздыхает: «О-ох, как же я устал столько пить. Не могу за ним угнаться!» Но это Лобановского и сгубило. Ноги стали как у слона... Давайте лучше про хороших людей, а?

Анатолий Шепель. Фото Сергей Колганов
Анатолий Шепель.
Сергей Колганов

Якушин

— А давайте. Мы читали, что любимый ваш футболист — Сальников.

— Точно — Серега!

— Что в нем такого?

— Это самый техничный наш футболист. Второе — ум! Окончил факультет журналистики. Как он писал, как общался! Море обаяния. Когда мы встречались — часами расстаться не могли. Сейчас внук его играет в теннис — Циципас. Болею за него. Хотя разговаривал с дочкой Сальникова — Аллой. К отцу относится неважно.

— Почему?

— Так ушел же из семьи. Но футболист — изумительный! Из всех наших, кого видел, — лучший.

— Сильнее Стрельцова?

— Разнообразнее. В 1958-м на чемпионате мира Якушин, второй тренер сборной, решил понаблюдать за тренировкой бразильцев. Кто с ним отправился? Сальников! А зачем? Подсмотреть технические приемчики! Потом р-раз — и что-то освоил.

— Говорили, Сальников — сын Старостина. По датам и местам пребывания Николая Петровича все сходилось. Да и одно лицо.

— Думаю, легенда. Хотя похож, это правда. Старостин его обожал! Сальников из «Спартака» перешел в московское «Динамо» только для того, чтобы спасти отчима из тюрьмы. А отчим-то относился к нему скверно. Но ради матери Серега согласился на переход — вот какой был парень!

— У Якушина вышла чудовищная история с сыном. Который решил остаться в Швеции.

— Ой, это катастрофа!

— Вся жизнь семьи рухнула из-за этого.

— Да, да! Дочка Наташа вышла замуж за Игоря Фролова, бывшего вратаря «Спартака» и ЦСКА. Получила назначение заведующей канцелярией советского посольства в Бразилии. Игорь рванул с ней. Нашли и ему работу при посольстве. А дальше Миша, Наташин брат, переводчиком полетел в Швецию с пятиборцами. И остался там! Мама в Москве не выдержала — умерла сразу.

— Это жена Михаила Иосифовича?

— Да. Дочку выдернули из Бразилии — отправили в Швецию уговаривать брата вернуться. Не послушал! Из посольства отозвали и ее, и Игоря. Перебежчик в семье!

— Якушин очень переживал?

— Не то слово! Хотя членом партии никогда не был. И злости в нем на сына я не чувствовал — просто едва не плакал. А когда такой волевой мужик давит слезы — ты сам готов зарыдать. Кстати, сдружились мы при интересных обстоятельствах.

— Ждем рассказа.

— В 1968-м было правило — все команды высшей лиги один матч должны сыграть где-то на периферии. То московское «Динамо» принимает «Кайрат» в Омске, то «Локомотив» играет с «Пахтакором» в Барнауле. Я мотаюсь туда-сюда. «Пахтакор» тренирует Якушин. Живу с ними в одной гостинице. Другой в Барнауле и не было. Выхожу после завтрака — на крыльце Якушин. Вдруг говорит: «Ты занят? Сходишь со мной в картинную галерею? Мне сказали, у них очень хороший Коро...»

— Вот это познания.

— Ну и отправились. Галерея недалеко. Ходим, беседуем — выяснилось, что у нас общие вкусы — импрессионисты, постимпрессионисты. Обсудили «Жажду жизни» Стоуна, «Луну и грош» Моэма. Сошлись на всю жизнь — но при встречах о футболе не говорили вообще!

Михаил Якушин. Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
Михаил Якушин.
Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

Яшин

— В советском футболе было много классных вратарей. Кто для вас самый-самый?

— Яшин! Выдающийся вратарь! У меня в памяти эпизод из матча «Динамо» — «Торпедо». Стрельцов обыграл Крижевского, выскочил один на один с Яшиным. Казалось, все — гол!

— Но?

— Пробил-то Эдик здорово — в угол. Но Яшин в невероятном прыжке забрал мяч. Намертво! Стрельцов не поверил глазам. Схватился за голову, а секунду спустя... зааплодировал!

— Фантастика.

— Если для меня любимый футболист — Сальников, то для Озерова — Яшин. В мемуарах описывал, как прилетел в Москву после матча сборной. Кто-то из телевизионных начальников попрекнул: «Ну что вы весь репортаж Яшина нахваливали? Наши-то 0:2 проиграли!» Озеров: «Да если бы не он, было бы 0:5!»

— «Пенки» — то у Яшина случались?

— А у кого их не было? Однажды от вратаря пропустил! Был такой Шехтель из Ленинграда. Выбил мяч настолько сильно, что тот перелетел через Яшина, вышедшего далеко из ворот. Гол!

— А четвертьфинал с Чили в 1962-м? Яшин ведь там навалил?

— Не-е-ет! Вы пересмотрите голы — всё есть в интернете. Сначала Санчес со штрафного в ближнюю «девятку» шарахнул. Затем Рохас пробил в нижний угол так, что Яшин не дотянулся до мяча. Причем тут всех собак повесили даже не на него, а на Вальку Иванова, которого обокрали на чужой половине поля, и пошла контратака. Но знаете, что для меня главный показатель?

— Что же?

— На следующий год Фернандо Риера, тренер чилийцев, возглавил сборную ФИФА. И на матч с Англией пригласил Яшина! Пошел бы на это, если бы Лев Иваныч на чемпионате мира, как вы говорите, «навалил»? Да никогда!

— Почему же наши журналисты, откомандированные в Чили, сделали Яшина крайним?

— Пишущих там было трое. Стародуб представлял ТАСС, Мержанов — «Футбол», Киселев — «Комсомолку». Когда сборная вылетела, им велели найти виновных. Вот и нашли — Иванова с Яшиным. А репортаж о четвертьфинальном матче опубликовали под тремя фамилиями.

— За что генерал Богданов, председатель ЦС «Динамо», Яшина невзлюбил?

— Понятия не имею. Знаю одно: Богданов — неприятный тип. Просто отвратительный. Яшину делал гадости, Севидову, стравливал их... Поучаствовал в этом и Анатолий Родионов. Когда-то он играл за московское «Динамо», потом функционером стал. Его жена шила — в том числе супруге Богданова. Так и сблизились. Именно Родионов в 1979-м накатал на Севидова донос после турне по Америке, и Сан Саныча сняли с должности главного тренера.

— С кем он встретился в той поездке?

— Когда Севидов еще в Киеве работал, познакомился с автомехаником. Его в советском футболе знали все. Чинил машины и киевским футболистам, и московским. А в 70-е эмигрировал в Штаты. Вот там-то в ресторане с Севидовым и столкнулись. Поболтали. Родионов увидел и быстренько состряпал доносик. Вместо Севидова пропихнул в тренеры своего друга — Вячеслава Соловьева. Сам же был начальником команды. Через пару лет этого показалось мало. Попросил у Богданова должность повыше. Тут поворот — в «Динамо» вернули Севидова!

— Главным тренером?

— Да. Начальником команды стал Яшин. Тогда Родионов с Богдановым затеяли интригу — и рассорили Льва Иваныча с Сан Санычем. С обоими у меня были прекрасные отношения, пытался примирить. К сожалению, безрезультатно.

— Как это было?

— Севидов мне сказал: «Валера, поверь, я не знал, что Богданов и Родионов решили убрать Яшина. Меня вообще никто не спрашивал — поставили перед фактом». Эти слова я передал Яшину.

— А он?

— Хмуро: «Как это меня без ведома тренера уволили? Не может быть!» — «Может! Лев Иваныч, поймите, Сан Саныч никогда про вас ничего плохого не говорил. Это все козни Родионова и Богданова». Но Яшина так и не переубедил. Его перевели в Центральный совет на какую-то должность. Сидел перекладывал бумажки.

— Был в футбольном мире человек, с которым отношения категорически не сложились?

— Мирзоян меня разочаровал. Возглавил в РФС ветеранское движение — и начал строить из себя крутого начальника. Схлестнулись мы в 2006-м, когда отмечался юбилей победы на Олимпиаде в Мельбурне. Из того состава всех, кто был жив, пригласили в Москву на торжественный вечер. Только Йожефа Бецу не позвали. Я поднял бучу. Мирзоян отмахнулся: «Да Беца не из России, живет в Мукачево...»

— Понятно.

— Я вскипел: «Твое-то какое дело? Это олимпийский чемпион! Уважаемый человек, ветеран...» Набрал Фетисову, который тогда был министром спорта, объяснил ситуацию. Он тут же дал команду — и с Бецей связались, выслали приглашение, оплатили дорогу. А Мирзояна заставили встречать поезд, на котором тот приехал.

Лев Яшин. Фото архив «СЭ»
Лев Яшин.
Фото архив «СЭ»

Бесков

— Лобановского вы не жалуете. А Бесков как тренер вам симпатичен?

— Конечно. Хотя была у него слабость — трусил в решающие моменты. Вроде все идет прекрасно, остается последний шаг, а Бесков р-раз — и дрогнул. Это и в «Спартаке» случалось, и в ЦСКА — имею в виду переигровку в Ташкенте. А финал Кубка кубков «Динамо» Москва — «Рейнджерс»?

— Там что?

— Проиграли финал из-за Бескова! Струхнул, перекроил весь состав, еще и центрфорварда убрал. Уже перед выходом на поле к нему подошел Сабо: «Константин Иваныч, мы же так никогда не играли. Пропадем! Ну хоть меня поставьте в нападение...» — «Нет!» Уперся — и получили.

— С Валерией Николаевной вы общались?

— Да, у нас был общий друг — Виктор Павлов, следователь МУРа. Прославился в конце 60-х, когда нашел воров, которые вскрыли квартиру Давида Ойстраха, великого скрипача. Что интересно — похитили драгоценности, деньги, какие-то вещи, но не взяли самое дорогое.

— Это что же?

— Скрипку Страдивари. И коллекцию грампластинок из чистого золота. Правда, с темным напылением. Наверное, это и смутило — просто не поняли, что перед ними. Одного из грабителей Павлов каким-то образом вычислил. А ему говорят: «Вы ошиблись, он в тюрьме».

— Надо же.

— А все улики указывали на этого человека — известного рецидивиста. Вскоре выяснилось, что из лагеря он сбежал, а документы о побеге еще не прислали. В конце концов Павлов его поймал. И получил от Ойстраха подарок — шикарные часы с дарственной надписью.

— В гостях у Бесковых бывали?

— На Маяковке-то? Не раз. Как-то в декабре сижу у них на кухне, пьем чай. Вдруг звонок в дверь, Бесков открывает — на пороге Лев Рудник. Рядом молоденький Юра Семин.

— Кто такой Рудник?

— Чудный дядька. Друг детства Бескова и Севидова, помогал им в селекционных вопросах. Когда Семин решил уйти из «Спартака», Рудник привел его к Бескову, который в то время тренировал «Динамо». Мы с Валерией Николаевной остались допивать чай, а они втроем в комнате пообщались. Бесков пригласил Юру в свою команду, сразу перевел из атаки в полузащиту — и на новой позиции Семин раскрылся во всей красе. Недавно напомнил ему ту историю, он изумился: «Так это ты тогда на кухне сидел?!»

— Бесков мог что-то и покрепче чая налить.

— Да не так уж много он и выпивал. Хотя был удивительный случай. Иду в Спорткомитете по коридору, навстречу Николай Старостин. Берет под локоток, отводит в сторонку и вполголоса: «Вы же близки с Константином Иванычем? У меня к вам просьба — поговорите! Он меня тревожит, стал коньяком злоупотреблять».

— Однако!

— У меня глаза на лоб: «Николай Петрович, с чего вы взяли, что Бесков ко мне прислушается?! Да и вообще — может, вы ошибаетесь?» Потом Андрей Петрович Старостин мне объяснил: «Брат — трезвенник, ни капли в рот не брал. Для него даже тот, кто две-три рюмки пропустил, — уже пьяница».

— Занятно.

— Вот когда Бесков закончил тренировать, я периодически встречал его в кафешке на Малой Дмитровке. За углом офис радиостанции, где мы с Олежкой, моим сыном, тогда работали. В обед заходили перекусить, а за соседним столиком сидели Бесков, Володя Федотов и Олег Иванов, бывший вратарь «Динамо».

— С бутылочкой?

— Ага. Бесков красный, размякший, дово-о-ольный. Молча наблюдал, как Федотов с Ивановым спорили до хрипоты. Один восклицал, дирижируя салфетками: «А тут Бурчалкин прорывается по флангу...» Другой возражал: «Да Бурчалкин к тому моменту уже не играл...» — «Нет, играл! Я помню!»

— Не считая похода с Масловым в хинкальную - самый живописный случай, когда выпивали с футбольным человеком?

— Это с Численко. Заканчивается командировка в Сочи, приезжаю в аэропорт, вижу Игоря. Я, говорит, после травмы восстанавливаюсь, еду в Москву на обследование. В самолете садимся рядом. А у него сумка неподъемная! Думаю — наверное, вещи со сборов везет. Открывает — забита бутылками!

— Водка?

— Шампанское. По молодости я не знал, что на высоте из-за резких перепадов давления это самый опасный напиток. Уж лучше водка. А Игорь вытаскивает бутылку, разливает, хоп-хоп — пустая. Достает вторую, затем третью, четвертую, пятую... Когда прилетели, меня так развезло, что ничего не соображал. А он держался.

— Всё выпили?

— Нет, что-то в сумке позвякивало. Сели в такси, Численко привез куда-то на окраину Москвы. Зашли в квартиру — впечатление такое, будто гульба только-только закончилась. Пустые бутылки, окурки, гора грязной посуды. Численко говорит: «Ну все, отдыхай». Но пить я уже не мог. Как очухался — скорее домой.

Константин Бесков. Фото Игорь Уткин, архив «СЭ»
Константин Бесков.
Игорь Уткин, Фото архив «СЭ»

Махарадзе

— Вы вспоминали Олега Кучеренко. Была у него странная черта — за границей сутками просиживал в гостиничном номере.

— Вообще никуда не выходил! Музеи, достопримечательности, рестораны — все это его совершенно не интересовало. Сидел перед телевизором до самого матча и курил одну за другой. Помню, мы с Генкой Орловым в Мадриде целый день бродили по городу, заглянули в «Прадо», еще куда-то. В отель вернулись ближе к полуночи. Я спросил Кучеренко: «Ну а ты чем занимался?» — «В номере был. Ждал важного звонка из Москвы». — «Какого?» — «Должны были сообщить, как «Динамо» сыграло с «Кайратом». В Мадриде, представляете?!

— Может, ставку сделал на подпольном тотализаторе?

— Ой, да что вы! От этих дел Кучеренко был далек. Как и я.

— Хотя знали о договорных матчах заблаговременно.

— Нет-нет, заранее я ни о чем не знал. Это потом тренеры научили, как определить договорняк. Профессионалу хватает 20 минут после начала матча, чтобы все о нем понять. Достаточно увидеть, как игроки вступают в единоборства, убирают ли ноги в стыках. Да много нюансов. Вспоминаю рассказ Якушина. Послали его инспектором на игру в Кутаиси. Вернулся — и заявил Колоскову: «Договорняк!» Тот аж на стуле приподнялся: «У вас есть доказательства?» — «Да!» — «Какие?» — «Я был на стадионе и видел все своими глазами!»

 
Николай Старостин и&nbsp;Олег Романцев. «Старостин принес газету: «Вредительство! Нас хвалят враги!» Романцев — к 100-летию «Спартака»

— Что Колосков?

— А ничего. История не получила продолжения. Если не считать того, что Якушин больше не инспектировал.

— Вы регулярно ездили на чемпионаты мира. Самая памятная командировка?

— 1978-й, Аргентина. Жили в Буэнос-Айресе. А в Росарио суперматч — Аргентина — Бразилия! Филатов вздохнул: «Эх, был бы я помоложе, никогда бы такую игру не пропустил!» Я намек понял, аккредитовался и задумался — как же туда доберусь? Рванул к нашим комментаторам, узнал, что в Росарио отправляется Озеров, и напросился к нему в попутчики.

— Он был за рулем?

— Нет, выделили автомобиль с водителем. Ехать километров триста, вдоль шоссе мандарины росли. Пару раз притормаживали, обрывали деревья — и обратно в машину. Уплетали всю дорогу. А когда в Росарио въехали, поразились.

— Чему?

— Город словно вымер. Ни людей, ни машин. На стадион прикатили часа за три с половиной до начала матча. И поняли, почему улицы пустые. Трибуны-то уже битком! Не умолкали ни на секунду, что-то распевали, били в барабаны. Озеров сразу пошел в комментаторскую кабину, а я в пресс-центр. Купил сэндвич, бутылку пива — и тут увидел Пеле!

— Где?

— Он и Жаирзиньо подошли к барной стойке, тоже что-то взяли, сели за столик. Я к ним, отбросив еду. А Пеле говорит: «Да бери свой сэндвич, садись к нам. Вон свободный стул».

— Душа-человек.

— Позже во время чемпионатов мира на интервью с Пеле приходилось заранее записываться, а тогда все было проще. Мы прекрасно пообщались.

— На каком языке?

— На английском. А познакомились еще в 1965-м, когда бразильцы играли в Москве со сборной СССР. В «Лужниках» после тренировки Пеле окружили журналисты. Среди них был Лева Костанян. Протянул ему книжку со словами: «Напишите — моему другу Костаняну от Пеле». Тот отстранился: «Как это «другу»? Я тебя первый раз вижу!»

— Отбрил.

— Я засмеялся. Пеле повернулся ко мне, показал большой палец: «Вы оценили мою шутку». Ну а в Аргентине после матча возвращаемся с Озеровым в Буэнос-Айрес. Я понимаю — он голодный. За целый день ничего, кроме мандаринов, не ел.

— Экономил суточные?

— Да, за границей на еду ни копейки не тратил. Покупал вещи жене и детям, они еще маленькие были. Когда за полночь подъехали к моей гостинице, я сказал: «Николай Николаевич, давайте вас подкормлю?» Он кивнул: «Давай!» Я жил с Кучеренко, в номере быстренько собрали паек — частик в томате, шпроты, кусок колбасы, плавленый сыр...

— Набор советского командировочного.

— В те годы еду всегда везли с собой. Озеров-то все это не в одиночку умял, поделился с товарищами — Маслаченко, Майоровым, Махарадзе. На следующий день Котэ подошел ко мне: «Спасибо, Валерий, накормил нас, сирых, голодных. Мы так тебе благодарны!» На этом, казалось, история закончилась. Но!

— Что?

— Время спустя прилетаю в Тбилиси на футбол. В аэропорту неожиданно встречает Котэ: «Дорогой, рад тебя видеть. От вашего собкора узнал, что ты приезжаешь. Сейчас поедем в одно место...» Привозит в Мцхету на дачу внука Серго Орджоникидзе. Стол накрыт, горит камин. Так волею случая я оказался на подпольной свадьбе Котэ и Софико Чиаурели.

— Подпольной?!

— Дело в том, что грузинская общественность осудила Софико за развод с первым мужем, режиссером Георгием Шенгелая. У них два сына, старший — не очень здоров. Вдруг Софико бросает семью, уходит к Котэ… Поэтому свадьбу сыграли тайком, позвали самых близких, человек пять. В какой-то момент Котэ произнес тост: «А теперь выпьем за удивительного человека! Открытой, доброй души. Он последнюю рубашку с себя снимет — и отдаст товарищу! Последний кусок хлеба тоже отдаст!»

— Это все про вас?

— Ну да. Из-за пайка. Друзья-то Котэ не знали, о чем речь. В их глазах по его рассказам я выглядел благодетелем всех времен и народов. Сидел и думал — с помощью шпрот заслужил уважение такого человека!

Виттенберг

— Везло вам на встречи.

— Это правда. Расскажу про Карла-Хайнца Хайманна, который полвека отработал в журнале «Киккер», прошел все ступени — от корреспондента до главного редактора. Познакомились мы в 1965-м. Стою в редакции около лестницы, смотрю — поднимается мужчина. И на ломаном русском: «Скажите, пожалуйста, могу я увидеть господина Вита?» Меня осенило: «Вы Хайманн?» — «Да».

— Вы прямо Шерлок Холмс.

— Объясняю. Александр Яковлевич Виттенберг, публиковавшийся под псевдонимом Вит, до войны работал в «Известиях», еще при Бухарине. Когда того арестовали, посадили и многих сотрудников газеты, включая Вита. В лагере он выучил немецкий.

— Это каким же образом?

— Попался на глаза русско-немецкий словарь — так и освоил. Говорил плоховато, а писал бойко. В 60-е начал переписываться с Хайманном. Тот присылал из «Киккера» свои статьи, их переводили, печатали в «Футболе».

— И вот Карл-Хайнц в Москве.

— Заходим в комнатушку к Виту, я с порога: «Александр Яковлевич, смотрите, кого вам привел! Это Хайманн!» Вит встает, протягивает руку и говорит: «Виттенберг». Хайманн бледнеет, опускается на стул. Пауза. Чуть отдышавшись, спрашивает: «Зачем вы так сказали?» Александр Яковлевич пожимает плечами: «Я представился. Виттенберг — моя фамилия. Вит — псевдоним...» — «Да-а? Я не знал».

— Ничего не понимаем.

— Тут выясняется, что его взяли в плен как раз под Виттенбергом, есть такой городок на Эльбе. И Хайманн подумал, что Вит специально решил об этом напомнить. Когда сообразил, в чем дело, расхохотался.

— Про плен что-то рассказывал?

— Призвали его в 1943-м, когда исполнилось восемнадцать. Но повоевать толком не успел. В первом же сражении попал в окружение, забрали в плен. Вспоминал, как их, голодных немецких солдат, жалели русские женщины. Угощали хлебом, картошкой, табаком. А когда «Арарат» играл с «Баварией» в Кубке чемпионов, мы уже в Ереване пересеклись. Перед матчем гуляли по городу, увидели тоннель. Хайманн указал пальцем: «Это мы строили!»

— В Ереване?!

— Я тоже удивился. Подумал — мало ли, куда пленных немцев вывозили. А недавно пришел ко мне корреспондент «Киккера», брал интервью. К столетию Карла-Хайнца готовит огромный материал. Когда я про тоннель обмолвился, этот парень воскликнул: «Вы ошибаетесь! Не мог он строить в Ереване! Тула, Орел, Рыбинск — там сидел». Ну не знаю... Я лишь пересказал то, что слышал от самого Хайманна.

Карл-Хайнц Хайманн. Фото Global Look Press
Карл-Хайнц Хайманн.
Фото Global Look Press

«Сектанты»

— Правда, что в 1967-м «Футбол» превратился в «Футбол-Хоккей» из-за Брежнева?

— Нет. Любовь Леонида Ильича к хоккею совершенно ни при чем. Во всем виноват Тигран Петросян, чемпион мира по шахматам.

— ???

— Он был в приятельских отношениях с Зубковым, заведующим сектором печати ЦК КПСС. Тот дал добро на выпуск еженедельника «Хоккей». Все уже было согласовано. В последний момент Петросян поперся к Зубкову и убедил вместо хоккейного издания сделать шахматное. Так появилось «64» — еженедельное приложение к «Совспорту», причем сам Петросян и стал главным редактором.

— Вот это поворот.

— В ЦК задумались — а как же с «Хоккеем» быть? Кто-то предложил: «Давайте к «Футболу» присоединим». И переименовали еженедельник, которым уже руководил Филатов. Мержанов, предыдущий главред, на него обиделся: «Что ж ты «Футбол» не отстоял? Я бы не допустил совмещения!» Но это легко говорить. Против ЦК разве попрешь?

— Нашли мы в архиве вашу заметку за 1974 год. «Крайняя точка правого крайнего». Помните?

— Это про собрание, посвященное Байдачному, который тогда за московское «Динамо» играл?

— Да. Цитируем. Петрушин: «Я давно знаю Анатолия и давно вижу эти неприглядные черты — грубость, зазнайство, потребительское отношение к футболу». Гершкович: «Жизненные интересы Байдачного ограниченны, он возомнил себя звездой». Долматов: «Он явно заболел звездной болезнью, хотя его игра не давала для этого оснований. А если бы и давала, мы все равно не простили бы — вылечить его может лишь самая строгая мера». Пильгуй: «В прошлом году именно из-за чванства и плохого отношения к тренировкам он не играл в основном составе. Байдачный переоценил наше доверие и терпение. По-хамски ведет себя со старшими товарищами. Я не могу с ним играть в одной команде». Сегодня неловко за эти строчки?

— Так все ж правда! Вообще-то нападать на футболистов мне не свойственно. К примеру, про Численко я бы в жизни такое не написал — как бы ни клеймили его на собраниях. Ответил бы Филатову: «Поручите другому». Да, Игорь не режимил, но я его уважал. Хороший парень! А Байдачный мне никогда не нравился.

 
Эдуард Малофеев. «Покайся за грехи содеянные!» — кричал он Лобановскому. Истории про уникального советского тренера

— Почему?

— Хам! Не знаю, каким с возрастом стал, а по молодости вел себя безобразно. Игрок-то был талантливый, уже в 19 выходил в основе и в «Динамо», и в сборной! Это при сумасшедшей конкуренции в советском футболе! А вот человеческие качества... Наглый, высокомерный. Мог кому угодно нагрубить, даже Яшину. В команде Байдачного не любили.

— Ваш еженедельник выбирал лучшего футболиста СССР. Не было для советских игроков звания почетнее.

— Женька Ловчев достал восклицать: «Я был лучшим в 1972-м!»

— Что такого? Был же.

— Лично я его даже в тройку не вписал.

— Кого ж вписали?

— Сабо, Андреасяна и Логофета. До сих пор считаю, что каждый из них играл в тот год ярче Жени. Ловчева просто сделала толпа. Молодой, симпатичный, спартаковец... А давайте его! Вдумайтесь — это защитник из команды, которая заняла 11-е место! Может, за сборную сыграл? Нет. В 1972-м его в сборной на чемпионате Европы не было.

— Вы так рассказываете, что и нам становится странно.

— А вы сейчас напишете — и меня возненавидит толпа сектантов.

— Каких сектантов?

— Спартаковских болельщиков. Не зря же Дзюба назвал их сектантами! Вот и по поводу Ловчева они объединились в 1972-м. Журналисты-болельщики.

— Редакционные подтасовки в опросе на «футболиста года» случались?

— Ни разу! Первые два года было другое. Мержанов в силу безумной любви к Воронину объявил: «Мы публикуем фамилии только тех журналистов, которые голосовали за Валерия!»

— Канчельскис сказал в интервью, что при Бышовце в сборную можно было попасть за деньги. Верите?

— Верю! В футбольном мире об этом многие говорят. Хотя к Бышовцу-игроку я моментально проникся симпатией. В 1965-м освещал турнир молодежных сборных. Зашел в автобус команды и увидел парня с книгой. Всмотрелся в обложку — Пастернак! Ну как такого футболиста не зауважать?! К сожалению, любви к поэзии оказалось недостаточно...

— Не туда его Пастернак завел.

— Была еще история. Смешнейшая! 1991-й, Бышовец уже тренировал сборную СССР, которая проводила отборочный матч в Будапеште. Накануне я прилетел туда в командировку, зашел в гостиницу, поднялся к Бышовцу в номер. Он смотрел телевизор, Первый канал.

— Венгерский?

— Наш! Шло «Поле чудес». Участники отгадывали слово из четырех букв. Из них три уже были открыты — «с», «т» и «л». Оставалось назвать гласную. Бышовец замер, уперся взглядом в экран. Я удивился: «Тебе-то какая разница?» А в ответ: «Если «стул» — завтра выпускаю двух форвардов. Если «стол» — трех». На полном серьезе!

— С ума сойти.

— Вот и я обалдел. Глупость несусветная! Честно, уже не помню, на каком варианте он в итоге остановился, но наши обыграли венгров — 1:0.

Нагибин

— Жизнь сводила вас с интереснейшими людьми — Трифонов, Нагибин, Никулин...

— Трифонов часами просиживал в редакции «Футбола». Все разговоры — только о «Спартаке», за который Юрий Валентинович болел отчаянно. Но сейчас вспоминается другое. Мы с Борисом Шурделиным сочинили роман «Наша с тобой «Звезда». Он долго лежал в издательстве «Советский писатель». Вроде и одобрили, и аванс нам уже выплатили — но не публикуют. Не включают в план.

 
Константин Бесков. «Костя Бесков — джентльмен футбола, Бобби Чарльтон с нашего двора...»

— Вы попросили Трифонова замолвить словечко?

— Не я — общий друг, литературный критик, которому понравилась рукопись. Напомнил Трифонову строчку из стихотворения Льва Озерова: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Юрий Валентинович поморщился: «Не согласен!»

— Вот это да.

— И добавил: «Не нужна талантам помощь, должны сами пробиваться». Друг уточнил: «Значит, ты будешь помогать бездарностям?» — «Почему нет? Им тоже жить надо». Хотя одно слово Трифонова — и роман бы напечатали.

— Чем кончилось?

— В очередной раз приехав в издательство, столкнулся на лестнице с заведующей прозой. Сказала мне: «Да что вы переживаете? У нас Шукшин двенадцать лет свою первую книгу ждал!» Я усмехнулся: «Может, поэтому и умер так рано?» Ушел не оборачиваясь.

— Смело.

— В 1983-м роман наконец-то опубликовали. Семь лет в издательстве пролежал!

— Трифонов болел за «Спартак». А Нагибин за кого?

— За «Торпедо». Его вторая жена Валентина — дочь Ивана Лихачева, знаменитого директора завода.

— Для молодых поясним — Московский автомобильный завод после смерти Лихачева получил его имя — ЗИЛ.

— Совершенно верно. Побывала супругой Нагибина и Белла Ахмадулина. Однажды у нас приключился занятный диалог. Юрий Маркович спросил: «Вы в курсе, сколько раз я был женат?» — «Откуда ж мне знать?» — «Двенадцать!» — «Официально?!» — «Да. Гражданский брак не для меня. Если любишь — женись!»

— Силен.

— Дальше он начал считать. Но как ни старался, больше семи так и не смог набрать. Я рассмеялся: «Ну и зачем на себя наговариваете?» Его последняя жена — Алла, переводчица из Ленинграда. А первая — кажется, ее звали Мария — жила с ними на даче до самой смерти Нагибина, вела хозяйство.

— Высокие отношения.

— С Нагибиным я познакомился в журнале «Смена», куда ушел из «Футбола» в 1982-м. Стал редактором отдела литературы и искусства. В «Смене» публиковались известные писатели, в том числе Нагибин. Дача у него была в районе Ватутинок. Как-то пригласил к себе. Сидели обсуждали его очерк об Иоганне Себастьяне Бахе. У композитора есть духовная оратория — «Страсти по Матфею». А я предложил назвать очерк «Страсти от Иоганна». Нагибину этот вариант очень понравился. Даже произнес фразу, которую мне сейчас неловко цитировать.

— Не стесняйтесь, Валерий Изидорович.

— Звучала так: «На мой взгляд, по знанию русского языка вы на третьем месте в мире!» Я заржал. Услышать такое от Нагибина! Потом спросил: «Кто же на первом?» — «Бунин. На втором — Твардовский».

— Батюшки.

— «Юрий Маркович, а вы-то на каком?» — «Выходит, на четвертом». Видите, в какую я компанию попал! Относился ко мне Нагибин с большой симпатией, книжки свои дарил. Если Евтушенко в таких случаях на титульном листе писал банальности — на добрую память или что-то в этом духе, то у Юрия Марковича всегда находились особенные слова.

— Например?

— Смотрите — «Валерию Винокурову с той полнотой доверия, на которую я уже не считал себя способным». В другой раз заглянул ко мне в кабинет: «Нужна ваша помощь. Перетурин уговорил дать интервью «Футбольному обозрению». Но что я могу сказать? Не хочется выглядеть глупо...» Какое там «глупо»? Да любое его соображение было ценнее всей передачи! В футболе-то разбирался прекрасно. В 1994-м собирался смотреть по телевизору чемпионат мира. Но умер накануне первого матча, 17 июня.

 
Денис Казанский. Денис Казанский: «Кто сейчас носит Карпина на руках — отвернутся первыми»

— Как?

— Во сне остановилось сердце. Он плохо себя чувствовал, жутко переживал из-за смерти любимой собаки. Эта рана никак не затягивалась, хотя Алла вскоре подбросила ему щеночка. В тот день на даче Юрий Маркович до глубокой ночи вычитывал гранки новой книги — «Дневника». Вымотался страшно. Прилег — и не проснулся.

— А с Юрием Никулиным вы где пересеклись?

— На «Мосфильме». Декабрь 1959-го. Он тогда снимался в «Неподдающихся», а я работал на картине «Белые ночи». Знакомы были шапочно, в коридорах киностудии кивали друг другу. А тут одновременно вышли из служебного входа, сели в троллейбус, поехали в сторону «Киевской». Ну и разговорились. Никулин сказал, что всю жизнь болеет за московское «Динамо». Как раз в том сезоне команда выиграла чемпионат СССР. Было что обсудить.

— Мы понимаем.

— Спускаемся в метро. Он спрашивает: «Вы до какой станции?» — «Ботанический сад». Теперь она называется «Проспект Мира». Никулин: «О, и я туда же». Там выходим на улицу, говорю: «Мне в Капельский переулок». — «Мне тоже!»

— Чудеса.

— Идем по 1-й Мещанской, болтаем обо всем на свете — о футболе, цирке, кино. Указываю на деревянный домик: «Вот здесь я живу. А сейчас зайду к невесте, она студентка, снимает угол у старушки». В Капельском подходим к подъезду, смотрим друг на друга. И выясняется, что нам в одну и ту же квартиру!

— Такие совпадения бывают?

— Да! Звоним в дверь, открывает та самая старушка. Видит Никулина, всплескивает руками: «Ой, Юрочка, здравствуй!» Оказалось, он с ее сыном на фронте был. Парень погиб, и Никулин все послевоенные годы навещал мать, помогал материально.

— Позже встречались?

— Пару раз. Никулин обожал футбол, но на стадион выбирался редко. Кстати, как и Евгений Евстигнеев.

— Он ведь за «Спартак» болел?

— Да. Но без фанатизма. Вот вам история напоследок. В 1977-м в Москве в одно время проходили два матча. В первой лиге на «Локомотиве» играл «Спартак», а на «Динамо»...

— Кто?

— Елки-палки, забыл! Да и неважно. Главное, высшая лига! Смотрю — в ложе прессы Евстигнеев с девушкой. Спрашиваю: «Женя, почему вы здесь, а не на «Спартаке»?» Получаю ответ: «Потому что футбол я люблю больше, чем «Спартак»!» Чудесная фраза, правда?

Лев Яшин
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Шахтер (Донецк)
Валерий Лобановский
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