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Сегодня, 12:00

Овечкин забил за «Динамо». За кого бы сыграли Панарин, Ковальчук и остальные?

Отдел хоккея «СЭ»
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Артемий Панарин, Александр Овечкин, Илья Ковальчук.
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press
Иван Проворов.
Фото Global Look Press
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Кузнецов.
Фото photo.khl.ru
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Фэнтези от «СЭ».

Александр Овечкин на днях положил голешник за московское «Динамо». Футбольное «Динамо»! Жаль, что гол, забитый в товарищеском матче «Амкалу» (не путать с «Амкаром»), не пойдет в статистику гонки за Уэйном Гретцки. Зато все убедились, что Овечкин хорош не только с шайбой, но и с мячом.

Почему Александр сыграл за «Динамо»? Все элементарно: форвард — воспитанник бело-голубых и следит в том числе за игрой футбольного клуба. А за кого вышли бы другие наши энхаэловцы, если бы надели вместо коньков бутсы?

Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин: ФК «Новокузнецк»

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press
Кирилл Капризов.
Фото Global Look Press

Несколько лет назад новокузнечане гоняли мяч в ФНЛ и ПФЛ, но из-за проблем с финансированием в 2016 году упали в третий (любительский) дивизион. Команда выигрывала чемпионат и Кубок Сибири (турнир проводится по зональному принципу), но из-за реконструкции стадиона с последнего сезона играет только на областных соревнованиях. Думаем, Бобровский, Сорокин, Капризов и Орлов не потерялись бы среди футболистов «Новокузнецка».

Артемий Панарин: ФК «Шахтер» Коркино

Артемий Панарин. Фото Global Look Press
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press

Коркинский «Шахтер» — стабильный середняк третьего (любительского) дивизиона зоны Урал — Западная Сибирь. «Шахтер» занимает восьмое место из 13 команд. Любопытный факт: экс-главный тренер коркинцев Михаил Сальников сейчас руководит «Велесом». Но не испанским, а московским, из ФНЛ-1.

Евгений Кузнецов, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов: ФК «Челябинск»

Евгений Кузнецов. Фото photo.khl.ru
Евгений Кузнецов.
Фото photo.khl.ru

Соседи коркинцев из Челябинска играют в ФНЛ-2. В прошлом сезоне клуб занял второе место, пропустив вперед только ульяновскую «Волгу» по разнице мячей. Высшее достижение челябинцев — выход в ? финала Кубка России. Южноуральцы обыгрывали «Крылья Советов», которые на тот момент выступали в премьер-лиге, «КАМАЗ» и «Газовик».

Владимир Тарасенко: ФК «Новосибирск»

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press
Владимир Тарасенко.
Фото Global Look Press

Главные успехи новосибирского футбола ассоциируются с ФК «Сибирь», который был расформирован в 2019 году. Команда выходила в финал Кубка России и играла в квалификации Лиги Европы. Но прекратила существование из-за проблем с финансированием. «Преемник» «Сибири» — ФК «Новосибирск» — прославился частыми ребрендингами и играет сейчас в ФНЛ-2.

Евгений Малкин, Илья Самсонов: ФК «Металлург-Магнитогорск»

Евгений Малкин. Фото Global Look Press
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Магнитогорский футбол — зрелище не для слабонервных. Нет, речь не о скиллах игроков, которые выходят на поле. Погрузившись в административные процессы, осознаешь, в какое болото попал спорт, который мог конкурировать с хоккеем. Сейчас в Магнитогорске нет профессиональной футбольной команды. В Миассе с населением 150 тысяч человек есть, а в Магнитке — нет.

В первенстве третьего дивизиона играют два клуба: «Металлург» и «Умка». «Умка» — созданная в 2021 году команда, цель которой — наигрывать молодых парней из местной ДЮСШ. «Металлург» — главный футбольный клуб города. В прошлом сезоне он выиграл третий дивизион, но вместо повышения до профессионального уровня, о чем обещали городские власти, присоединился (не по собственной воле) к муниципальному бюджетному учреждению «Умка», потеряв юридическую самостоятельность.

Иван Проворов, Владислав Гавриков: ФК «Шинник» Ярославль

Иван Проворов. Фото Global Look Press
Иван Проворов.
Фото Global Look Press

Ярославский «Шинник» долгое время выступал в премьер-лиге, доходил до полуфинала Кубка России и представлял страну в еврокубках (Кубок Интертото — но тоже неплохо). В далеком 1998-м обыгрывал «Валенсию» (1:0), но по сумме двух матчей в следующий круг прошли испанцы. Последние годы «Шинник» прочно осел в ФНЛ-1.

Илья Ковальчук: «Спартак» Москва

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Ковальчук.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ковальчук, который официально не объявил о завершении игровой карьеры, родился в Твери, но заходил в большой хоккей через школу столичного «Спартака». Воспитанник москвичей признавался, что поддерживает красно-белых. Вы могли увидеть Илью в деле на прощальном матче Егора Титова в 2012 году. Илья вышел на замену, но, в отличие от коллеги Овечкина, голами не отметился.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Валерий Ничушкин
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Владислав Гавриков
Дмитрий Орлов
Евгений Дадонов
Евгений Кузнецов (хоккей)
Евгений Малкин
Иван Проворов
Илья Ковальчук
Илья Самсонов
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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