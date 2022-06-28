Овечкин забил за «Динамо». За кого бы сыграли Панарин, Ковальчук и остальные?

Фэнтези от «СЭ».

Александр Овечкин на днях положил голешник за московское «Динамо». Футбольное «Динамо»! Жаль, что гол, забитый в товарищеском матче «Амкалу» (не путать с «Амкаром»), не пойдет в статистику гонки за Уэйном Гретцки. Зато все убедились, что Овечкин хорош не только с шайбой, но и с мячом.

Почему Александр сыграл за «Динамо»? Все элементарно: форвард — воспитанник бело-голубых и следит в том числе за игрой футбольного клуба. А за кого вышли бы другие наши энхаэловцы, если бы надели вместо коньков бутсы?

Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Илья Сорокин: ФК «Новокузнецк»

Кирилл Капризов. Фото Global Look Press

Несколько лет назад новокузнечане гоняли мяч в ФНЛ и ПФЛ, но из-за проблем с финансированием в 2016 году упали в третий (любительский) дивизион. Команда выигрывала чемпионат и Кубок Сибири (турнир проводится по зональному принципу), но из-за реконструкции стадиона с последнего сезона играет только на областных соревнованиях. Думаем, Бобровский, Сорокин, Капризов и Орлов не потерялись бы среди футболистов «Новокузнецка».

Артемий Панарин: ФК «Шахтер» Коркино

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

Коркинский «Шахтер» — стабильный середняк третьего (любительского) дивизиона зоны Урал — Западная Сибирь. «Шахтер» занимает восьмое место из 13 команд. Любопытный факт: экс-главный тренер коркинцев Михаил Сальников сейчас руководит «Велесом». Но не испанским, а московским, из ФНЛ-1.

Евгений Кузнецов, Валерий Ничушкин, Евгений Дадонов: ФК «Челябинск»

Евгений Кузнецов. Фото photo.khl.ru

Соседи коркинцев из Челябинска играют в ФНЛ-2. В прошлом сезоне клуб занял второе место, пропустив вперед только ульяновскую «Волгу» по разнице мячей. Высшее достижение челябинцев — выход в ? финала Кубка России. Южноуральцы обыгрывали «Крылья Советов», которые на тот момент выступали в премьер-лиге, «КАМАЗ» и «Газовик».

Владимир Тарасенко: ФК «Новосибирск»

Владимир Тарасенко. Фото Global Look Press

Главные успехи новосибирского футбола ассоциируются с ФК «Сибирь», который был расформирован в 2019 году. Команда выходила в финал Кубка России и играла в квалификации Лиги Европы. Но прекратила существование из-за проблем с финансированием. «Преемник» «Сибири» — ФК «Новосибирск» — прославился частыми ребрендингами и играет сейчас в ФНЛ-2.

Евгений Малкин, Илья Самсонов: ФК «Металлург-Магнитогорск»

Евгений Малкин. Фото Global Look Press

Магнитогорский футбол — зрелище не для слабонервных. Нет, речь не о скиллах игроков, которые выходят на поле. Погрузившись в административные процессы, осознаешь, в какое болото попал спорт, который мог конкурировать с хоккеем. Сейчас в Магнитогорске нет профессиональной футбольной команды. В Миассе с населением 150 тысяч человек есть, а в Магнитке — нет.

В первенстве третьего дивизиона играют два клуба: «Металлург» и «Умка». «Умка» — созданная в 2021 году команда, цель которой — наигрывать молодых парней из местной ДЮСШ. «Металлург» — главный футбольный клуб города. В прошлом сезоне он выиграл третий дивизион, но вместо повышения до профессионального уровня, о чем обещали городские власти, присоединился (не по собственной воле) к муниципальному бюджетному учреждению «Умка», потеряв юридическую самостоятельность.

Иван Проворов, Владислав Гавриков: ФК «Шинник» Ярославль

Иван Проворов. Фото Global Look Press

Ярославский «Шинник» долгое время выступал в премьер-лиге, доходил до полуфинала Кубка России и представлял страну в еврокубках (Кубок Интертото — но тоже неплохо). В далеком 1998-м обыгрывал «Валенсию» (1:0), но по сумме двух матчей в следующий круг прошли испанцы. Последние годы «Шинник» прочно осел в ФНЛ-1.

Илья Ковальчук: «Спартак» Москва

Илья Ковальчук. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ковальчук, который официально не объявил о завершении игровой карьеры, родился в Твери, но заходил в большой хоккей через школу столичного «Спартака». Воспитанник москвичей признавался, что поддерживает красно-белых. Вы могли увидеть Илью в деле на прощальном матче Егора Титова в 2012 году. Илья вышел на замену, но, в отличие от коллеги Овечкина, голами не отметился.