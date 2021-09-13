Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь
Сегодня о своем уходе с «Матч ТВ» объявил комментатор Денис Казанский. Это далеко не первый топ-журналист, который покинул канал. У всех свои причины. «СЭ» сделал подборку главных потерь «Матч ТВ».
|
Журналист
|
Уход с «Матч ТВ»
|
Сейчас
|
Владислав Батурин
|
Выведен за штат в январе 2016 г.
|
«Окко»
|
Александр Елагин
|
Выведен за штат в январе 2016 г.
|
«Окко»
|
Василий Уткин
|
Уволился в феврале 2016 г.
|
Личный YouTube-канал
|
Алексей Андронов
|
Сокращен в феврале 2016 г.
|Viasat Sport
|
Кирилл Дементьев
|
Сокращен в феврале 2016 г.
|
«Сетанта»
|
Владимир Стогниенко
|
Уволился в апреле 2016 г.
|
«Окко»
|
Александр Кузмак
|
Уволился в августе 2016 г.
|
«РЕН ТВ»
|
Мария Командная
|
Уволилась в июне 2017 г.
|
Behipo.ru
|
Павел Занозин
|
Уволился в декабре 2017 г.
|
«Первый канал»
|
Юрий Дудь и Евгений Савин
|
Программа закрылась в феврале 2017 г.
|
Личные YouTube-каналы
|
Геннадий Орлов
|
Перестал комментировать в декабре 2019 г.
|
Личный YouTube-канал
|
Роман Гутцайт
|
Уволился в июне 2019 г.
|
«Окко»
|
Филипп Кудрявцев
|
Уволился в июне 2019 г.
|
«Окко»
|
Михаил Моссаковский
|
Уволился в июле 2021 г.
|
ФК «Пафос»
|
Нобель Арустамян
|
Уволился в августе 2021 г.
|
Личный YouTube-канал (основное место работы — неизвестно)
|
Денис Казанский
|
Уволился в сентябре 2021 г.
|
Неизвестно
Владислав Батурин и Александр Елагин
В январе 2016 года, вскоре после открытия нового канала (в ноябре 2015 года), были выведены за штат «Матча» и переведены на гонорар.
Сейчас оба работают на «Окко».
Василий Уткин
Покинул канал в феврале 2016 года.
Василий уволился из-за конфликта с Тиной Канделаки.
С тех пор Уткин периодически принимает предложения прокомментировать матчи от разных площадок, но сконцентрирован на развитии собственного YouTube-канала (более 600 тысяч подписчиков).
Алексей Андронов
Отстранен от «любой работы» на «Матч ТВ» в феврале 2016 года.
По официальной версии, Андронов попал под сокращение. Сам комментатор считает, что в этом есть политический подтекст из-за его взглядов.
Работал обозревателем на канале «Дождь». С февраля 2017 года по настоящее время — обозреватель, креативный продюсер издания «Советский спорт». Комментировал на «Сила ТВ». Сейчас Андронов комментирует на канале Viasat Sport.
Кирилл Дементьев
Был сокращен в тот же момент, что и Андронов.
Причины совпадают.
Работал на «Дожде» с Андроновым. Затем трудился на Первом канале. Комментировал матчи, был обозревателем в спортивной рубрике «Вечернего Урганта». С 2019 года начал работать на «Окко». Летом нынешнего года уехал работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».
Владимир Стогниенко
Ушел с канала в апреле 2016 года.
Причины неизвестны.
Стогниенко вернулся на ВГТРК. Комментирует топовые матчи на «России-1». В мае 2019 года занял должность шеф-редактора спортивной редакции Okko Sport.
Александр Кузмак
Ушел с «Матча» в августе 2016 года.
Принял решение уйти из-за различий в профессиональных взглядах с руководством канала.
Комментировал НХЛ на Eurosport. С мая 2017 года по настоящее время — комментатор спортивных телетрансляций на Первом канале. А с сентября 2019 года ведет обзор спортивных новостей на РЕН ТВ.
Мария Командная
Покинула канал в июне 2017 года.
Мария ушла из-за того, что ей не разрешили временно работать на FOX Sports на ЧМ-2018, решившись на полноценный трансфер. Там отработала и Кубок конфедераций, и чемпионат мира.
Сейчас главный редактор сайта behipo.com.
Павел Занозин
Ушел с «Матч ТВ» на Первый канал в декабре 2017 года.
На Первом комментирует матчи и работает на крупных спортивных турнирах.
Юрий Дудь и Евгений Савин
До февраля 2017 года делали для «Матч ТВ» программу «Культ тура».
Причина закрытия проекта — уход спонсора. Рейтинги были невысокие.
Савин работал на Первом ведущим и комментировал матчи на ЧМ-2018. Затем сосредоточился на своем YouTube-проекте «Красава» (1 миллион 160 тысяч подписчиков).
Дудь продолжил работать главным редактором Sports. В феврале 2017 года запустил свой YouTube-канал «Вдудь», где берет интервью у публичных людей не из мира спорта (9 миллионов 440 тысяч подписчиков). В сентябре 2018 года покинул должность главреда Sports.
Геннадий Орлов
Перестал комментировать футбол в декабре 2019 года.
Причины неизвестны.
Ведет свой YouTube-канал (15 тысяч подписчиков).
Роман Гутцайт
Перешел с «Матча» на «Окко» в июне 2019 года.
Ушел без конфликтов, захотел развиваться на новой площадке.
Помимо «Окко» комментирует матчи на Первом.
Филипп Кудрявцев
Ушел на «Окко» вместе с Гутцайтом.
Михаил Моссаковский
Покинул канал в июле 2021 года.
Перешел на работу в кипрский футбольный клуб «Пафос». Занимается медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного ТВ.
Нобель Арустамян
Ушел с «Матч ТВ» в августе 2021 года.
У Арустамяна случился конфликта с генпродюсером канала Тиной Канделаки из-за интервью с Павлом Мамаевым. Нобелю поручили материал с футболистом, но не сказали, что его основной мотив — личная жизнь Мамаева. Комментатор просил не выпускать интервью, но руководство настояло. Журналист написал заявление об уходе.
Пока так и не объявил свое новое место работы. У Арустамяна есть личный YouTube-канал на 123 тысячи подписчиков.
Денис Казанский
Объявил об уходе с канала 13 сентября 2021 года.
Ушел за «новым вызовом», без скандалов.
Пока неизвестно, где продолжит работу.
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