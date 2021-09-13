Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь

От Елагина до Казанского.

Сегодня о своем уходе с «Матч ТВ» объявил комментатор Денис Казанский. Это далеко не первый топ-журналист, который покинул канал. У всех свои причины. «СЭ» сделал подборку главных потерь «Матч ТВ».

Журналист Уход с «Матч ТВ» Сейчас Владислав Батурин Выведен за штат в январе 2016 г. «Окко» Александр Елагин Выведен за штат в январе 2016 г. «Окко» Василий Уткин Уволился в феврале 2016 г. Личный YouTube-канал Алексей Андронов Сокращен в феврале 2016 г. Viasat Sport Кирилл Дементьев Сокращен в феврале 2016 г. «Сетанта» Владимир Стогниенко Уволился в апреле 2016 г. «Окко» Александр Кузмак Уволился в августе 2016 г. «РЕН ТВ» Мария Командная Уволилась в июне 2017 г. Behipo.ru Павел Занозин Уволился в декабре 2017 г. «Первый канал» Юрий Дудь и Евгений Савин Программа закрылась в феврале 2017 г. Личные YouTube-каналы Геннадий Орлов Перестал комментировать в декабре 2019 г. Личный YouTube-канал Роман Гутцайт Уволился в июне 2019 г. «Окко» Филипп Кудрявцев Уволился в июне 2019 г. «Окко» Михаил Моссаковский Уволился в июле 2021 г. ФК «Пафос» Нобель Арустамян Уволился в августе 2021 г. Личный YouTube-канал (основное место работы — неизвестно) Денис Казанский Уволился в сентябре 2021 г. Неизвестно

Владислав Батурин и Александр Елагин

В январе 2016 года, вскоре после открытия нового канала (в ноябре 2015 года), были выведены за штат «Матча» и переведены на гонорар.

Сейчас оба работают на «Окко».

Василий Уткин

Покинул канал в феврале 2016 года.

Василий уволился из-за конфликта с Тиной Канделаки.

С тех пор Уткин периодически принимает предложения прокомментировать матчи от разных площадок, но сконцентрирован на развитии собственного YouTube-канала (более 600 тысяч подписчиков).

Алексей Андронов

Отстранен от «любой работы» на «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

По официальной версии, Андронов попал под сокращение. Сам комментатор считает, что в этом есть политический подтекст из-за его взглядов.

Работал обозревателем на канале «Дождь». С февраля 2017 года по настоящее время — обозреватель, креативный продюсер издания «Советский спорт». Комментировал на «Сила ТВ». Сейчас Андронов комментирует на канале Viasat Sport.

Кирилл Дементьев

Был сокращен в тот же момент, что и Андронов.

Причины совпадают.

Работал на «Дожде» с Андроновым. Затем трудился на Первом канале. Комментировал матчи, был обозревателем в спортивной рубрике «Вечернего Урганта». С 2019 года начал работать на «Окко». Летом нынешнего года уехал работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».

Владимир Стогниенко

Ушел с канала в апреле 2016 года.

Причины неизвестны.

Стогниенко вернулся на ВГТРК. Комментирует топовые матчи на «России-1». В мае 2019 года занял должность шеф-редактора спортивной редакции Okko Sport.

Александр Кузмак

Ушел с «Матча» в августе 2016 года.

Принял решение уйти из-за различий в профессиональных взглядах с руководством канала.

Комментировал НХЛ на Eurosport. С мая 2017 года по настоящее время — комментатор спортивных телетрансляций на Первом канале. А с сентября 2019 года ведет обзор спортивных новостей на РЕН ТВ.

Мария Командная

Покинула канал в июне 2017 года.

Мария ушла из-за того, что ей не разрешили временно работать на FOX Sports на ЧМ-2018, решившись на полноценный трансфер. Там отработала и Кубок конфедераций, и чемпионат мира.

Сейчас главный редактор сайта behipo.com.

Павел Занозин

Ушел с «Матч ТВ» на Первый канал в декабре 2017 года.

На Первом комментирует матчи и работает на крупных спортивных турнирах.

Юрий Дудь и Евгений Савин

До февраля 2017 года делали для «Матч ТВ» программу «Культ тура».

Причина закрытия проекта — уход спонсора. Рейтинги были невысокие.

Савин работал на Первом ведущим и комментировал матчи на ЧМ-2018. Затем сосредоточился на своем YouTube-проекте «Красава» (1 миллион 160 тысяч подписчиков).

Дудь продолжил работать главным редактором Sports. В феврале 2017 года запустил свой YouTube-канал «Вдудь», где берет интервью у публичных людей не из мира спорта (9 миллионов 440 тысяч подписчиков). В сентябре 2018 года покинул должность главреда Sports.

Геннадий Орлов

Перестал комментировать футбол в декабре 2019 года.

Причины неизвестны.

Ведет свой YouTube-канал (15 тысяч подписчиков).

Роман Гутцайт

Перешел с «Матча» на «Окко» в июне 2019 года.

Ушел без конфликтов, захотел развиваться на новой площадке.

Помимо «Окко» комментирует матчи на Первом.

Филипп Кудрявцев

Ушел на «Окко» вместе с Гутцайтом.

Михаил Моссаковский

Покинул канал в июле 2021 года.

Перешел на работу в кипрский футбольный клуб «Пафос». Занимается медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного ТВ.

Нобель Арустамян

Ушел с «Матч ТВ» в августе 2021 года.

У Арустамяна случился конфликта с генпродюсером канала Тиной Канделаки из-за интервью с Павлом Мамаевым. Нобелю поручили материал с футболистом, но не сказали, что его основной мотив — личная жизнь Мамаева. Комментатор просил не выпускать интервью, но руководство настояло. Журналист написал заявление об уходе.

Пока так и не объявил свое новое место работы. У Арустамяна есть личный YouTube-канал на 123 тысячи подписчиков.

Денис Казанский

Объявил об уходе с канала 13 сентября 2021 года.

Ушел за «новым вызовом», без скандалов.

Пока неизвестно, где продолжит работу.