Шмурнов уходит с «Матч ТВ». Все журналисты, покинувшие канал

Внушительный список.

29 марта стало известно об уходе с «Матч ТВ» комментатора Александра Шмурнова. По данным «СЭ», от работы временно отстранены еще два комментатора — Дмитрий Шнякин и Роман Нагучев.

Главные потери «Матч ТВ».

Мы обновляем список журналистов и комментаторов, покинувших федеральный спортивный канал в последние годы. Впервые этот материал был опубликован 13-го сентября 2021-го года, когда стало об уходе с «Матча» Дениса Казанского.

Владислав Батурин и Александр Елагин

В январе 2016 года, вскоре после открытия нового канала (в ноябре 2015 года), были выведены за штат «Матча» и переведены на гонорар.

Сейчас оба работают на «Окко».

Александр Елагин. Иван Прохоров

Василий Уткин

Покинул канал в феврале 2016 года.

Василий уволился из-за конфликта с Тиной Канделаки.

С тех пор Уткин периодически принимает предложения прокомментировать матчи от разных площадок, но сконцентрирован на развитии собственного YouTube-канала (более 600 тысяч подписчиков).

Алексей Андронов

Отстранен от «любой работы» на «Матч ТВ» в феврале 2016 года.

По официальной версии, Андронов попал под сокращение. Сам комментатор считает, что в этом есть политический подтекст из-за его взглядов.

Работал обозревателем на канале «Дождь». С февраля 2017 года по настоящее время — обозреватель, креативный продюсер издания «Советский спорт». Комментировал на «Сила ТВ». Сейчас Андронов комментирует на канале Viasat Sport.

Кирилл Дементьев

Был сокращен в тот же момент, что и Андронов. Причины совпадают.

Работал на «Дожде» с Андроновым. Затем трудился на Первом канале. Комментировал матчи, был обозревателем в спортивной рубрике «Вечернего Урганта». С 2019 года начал работать на «Окко». Летом нынешнего года уехал работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».

Владимир Стогниенко

Ушел с канала в апреле 2016 года.

Причины неизвестны.

Стогниенко вернулся на ВГТРК. Комментирует матчи на «России-1». В мае 2019 года занял должность шеф-редактора спортивной редакции Okko Sport.

Александр Кузмак

Ушел с «Матча» в августе 2016 года.

Принял решение уйти из-за различий в профессиональных взглядах с руководством канала.

Комментировал НХЛ на Eurosport. С мая 2017 года — комментатор спортивных трансляций на Первом канале. А с сентября 2019 года ведет обзор спортивных новостей на РЕН ТВ.

Мария Командная

Покинула канал в июне 2017 года.

Мария ушла из-за того, что ей не разрешили временно работать на FOX Sports на ЧМ-2018, решившись на полноценный трансфер. Там отработала и Кубок конфедераций, и чемпионат мира.

Мария Командная и Гари Линекер. Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Павел Занозин

Ушел с «Матч ТВ» на Первый канал в декабре 2017 года.

На Первом комментирует матчи и работает на крупных спортивных турнирах.

Юрий Дудь и Евгений Савин

До февраля 2017 года делали для «Матч ТВ» программу «Культ тура».

Причина закрытия проекта — уход спонсора. Рейтинги были невысокие.

Савин работал на Первом ведущим и комментировал матчи на ЧМ-2018. Затем сосредоточился на своем YouTube-проекте «Красава», а также создал свой футбольный клуб.

Дудь продолжил работать главным редактором Sports. В феврале 2017 года запустил свой YouTube-канал «Вдудь», где берет интервью у публичных людей не из мира спорта. В сентябре 2018 года покинул должность главреда Sports.

Геннадий Орлов

Перестал комментировать футбол в декабре 2019 года.

Причины неизвестны.

Ведет свой YouTube-канал (15 тысяч подписчиков).

Роман Гутцайт

Перешел с «Матча» на «Окко» в июне 2019 года.

Ушел без конфликтов, захотел развиваться на новой площадке.

Помимо «Окко» комментирует матчи на Первом, а также участвует в съемках «Коммент. Шоу».

Филипп Кудрявцев

Ушел на «Окко» вместе с Гутцайтом.

Михаил Моссаковский

Покинул канал в июле 2021 года.

Перешел на работу в кипрский футбольный клуб «Пафос». Занимается медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного ТВ.

Нобель Арустамян

Ушел с «Матч ТВ» в августе 2021 года.

У Арустамяна возник конфликта с генпродюсером канала Тиной Канделаки из-за интервью с Павлом Мамаевым. Нобелю поручили материал с футболистом, но не сказали, что его основной мотив — личная жизнь Мамаева. Комментатор просил не выпускать интервью, но руководство настояло. Журналист написал заявление об уходе.

У Арустамяна есть личный YouTube-канал на 123 тысячи подписчиков. Также он один из авторов канала «Коммент. Шоу».

Денис Казанский. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Денис Казанский

Объявил об уходе с канала 13 сентября 2021 года.

Ушел за «новым вызовом», без скандалов. Казанский стал комментатором на Первом канале, а также на КХЛ ТВ. Денис продолжил участие в съемках «Коммент. Шоу».

Сергей Кривохарченко

18 марта 2022 года написал заявление об уходе с канала, где проработал с 2015-го года. Причины решения комментатора уйти неизвестны.

Генеральный продюсер канала Александр Тащин заявил, что с Кривохарченко не было конфликта: «Мы тепло пообщались напоследок и надеемся, что это расставание временное».

Александр Шмурнов. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Александр Шмурнов

29 марта стало известно об уходе с канала Александра Шмурнова.

Александр Тащин сообщил об этом так: «Мы приняли решение прекратить наше сотрудничество».

А вот что сказал Шмурнов: «Сегодня официально завершил свои отношения с «Матч ТВ». Символично, что в компанию, тогда «НТВ+», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание».

Сергей Тараканов

Олимпийский чемпион и чемпион мира по баскетболу работал на канале с 2015 года, прокомментировал более сотни баскетбольных матчей, а в январе 2022 года контракт продлен не был.

Вот что Тараканов сказал «СЭ»: «Долгое время я пытался организовать встречу с менеджерами телеканала относительно условий работы, отношения к баскетболу, который освещался по остаточному принципу. Но мои вопросы оставались без ответа. За все это время никто не высказал мне каких-то пожеланий относительно ведения репортажей, не удосужился обсудить условия работы, которые были далеки от удовлетворительных. Последние несколько лет продолжал комментировать исключительно из любви к искусству. В декабре 2021 года пытался переговорить с генеральным директором Александром Тащиным, но он меня проигнорировал. Не удосужился ответить даже на мои сообщения. Это было последней каплей, после которой я решил, что больше не буду сотрудничать с этим каналом».