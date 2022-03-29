«Воспринял это как личное оскорбление и оскорбление баскетбола». Еще один топ-комментатор покинул «Матч ТВ»

С олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым даже не поговорили перед расставанием.

Легенда российского баскетбола Сергей Тараканов шесть лет радовал болельщиков яркими телерепортажами с матчей Евролиги и Единой лиги ВТБ и объективно считался одним из лучших баскетбольных комментаторов страны. В последнее время его голос пропал из федерального эфира, хотя олимпийский чемпион Сеула, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы находится в Москве и продолжает посещать игры внутреннего чемпионата. В интервью «СЭ» Тараканов объяснил причины ухода с «Матч ТВ».

Сергей Тараканов. Никита Успенский, Фото —

Последние несколько лет комментировал из любви к искусству

— У меня был договор до конца 2021 года. Долгое время я пытался организовать встречу с менеджерами телеканала относительно условий работы, отношения к баскетболу, который освещался по остаточному принципу. Но мои вопросы оставались без ответа, — рассказал «СЭ» Сергей Тараканов. — Я работал на этом телеканале с 2015 года. За это время прокомментировал несколько сотен игр, но так и не понял, кто на «Матч ТВ» отвечает за баскетбол. Общался с коллегами-комментаторами и техническими сотрудниками, рассылавшими расписание игр, на которых можно поработать. За все это время никто не высказал мне каких-то пожеланий относительно ведения репортажей, не удосужился обсудить условия работы, которые были далеки от удовлетворительных. Последние несколько лет продолжал комментировать исключительно из любви к искусству.

— Может быть, ваши просьбы просто не передавали руководству?

— В декабре 2021 года пытался переговорить с генеральным директором Александром Тащиным, но он меня проигнорировал. Не удосужился ответить даже на мои сообщения. Это было последней каплей, после которой я решил, что больше не буду сотрудничать с этим каналом. Такое отношение я воспринимаю как оскорбление. Не только к себе, но и к баскетболу. Видимо, все упирается в низкую квалификацию руководящего состава. Нельзя так относиться к своим сотрудникам. Все-таки у меня есть имя, я далеко не последний человек в мировом баскетболе.

— А что такого было в условиях? Крохотные гонорары?

— Если говорить про гонорары, то это была благотворительность с моей стороны. А некоторые моменты просто поражали. Например, в «Останкино» я ездил со своим W i -Fi-роутером, чтобы мне была доступна статистика во время комментирования матча. В студии просто не было интернета. Если говорить про командировки, то каждый раз начинались унизительные торги. Это мы оплатим, это нет. Понятно, что я работал не ради денег. Просто это показывает отношение. Если бы так было у всех сотрудников канала, то это можно было бы как-то оправдать. Но знаю, что коллеги из других видов спорта чувствуют себя гораздо комфортнее. То есть для меня это была не работа, а хобби. За которое еще приходилось доплачивать.

Дмитрий Матеранский и Сергей Тараканов. Никита Успенский, Фото —

Пытался передать зрителям любовь к прекрасной игре

— Обидно...

— Не то слово. Я профессионально относился к комментаторской работе. Проводил много времени в «Останкино». Часто заканчивал репортажи во втором часу ночи, приезжал из-за города на дневные эфиры в воскресенье. Понимаю, что многие комментируют из-за публичности, но мне она по большому счету не нужна. Я просто хочу развития баскетбола в стране и своими репортажами пытался передать зрителям любовь к этой прекрасной игре. Да, возможно, это не всегда получалось ярко, но я неоднократно просил руководство провести для нас какие-то мастер-классы, рассказать о каких-то новых фишках, которые помогают в эфире. Но нет. То есть вся организация на любительском уровне.

— Осталось ли у вас желание комментировать? Возможно, на другой площадке.