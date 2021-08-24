Главное расставание недели.

Известный комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с « Матч ТВ ». Журналисту не понравилось , что его вовлекли в интервью с Павлом Мамаевым: он посчитал русло, в котором шел разговор, «желтым» и неприемлемым для себя . Следом руководитель канала Тина Канделаки раскритиковала Арустамяна за то , что для него приоритетом был личный Youtube - канал .

Почему ушел Нобель ?

Сегодня в 20.40 в эфире « Матч ТВ » выйдет интервью с Павлом Мамаевым — хавбек « Ростова », вероятно , расскажет о своем разводе с экс-супругой Аланой и семейном скандале . История имеет мало отношения к футболу и не понравилась Нобелю .

« Интервью как с Павлом Мамаевым — то , что я не хочу , не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме . Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям . Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом . А оказался соучастником нового пиар - перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде « Пусть говорят » или « Окна » при всем к ним уважении . Не осуждаю тех , кто занимается подобным , но мне было жутко дискомфортно . Не копаюсь в личной жизни людей , в грязном белье , никогда этим не занимался и не буду », — написал он в своем Teleg r am - канале .

По его словам , он убеждал руководство « Матч ТВ » в том , что такой контент на канале неприемлем и не имеет отношения к спорту , но не смог убедить Канделаки .

Судя по всему , канал выбрал вектор на освещение «желтых» тем : уже была доведенная до слез Ольга Бузова , сегодня выйдет интервью футболиста о разводе . В планах у канала даже ток - шоу в формате «60 минут ». По данным журналиста Сергея Егорова , продюсер шоу с ВГТРК приступает к работе на « Матч ТВ », чтобы создать аналог программы на канале для обсуждения резонансных тем .

Канделаки упрекнула Нобеля : он не сделал интервью с Карпиным для канала и раскручивал свой бренд

Канделаки тоже выступила в своем Telegram - канале и, помимо пожелания удачи, упрекнула Нобеля . Во - первых , ей не понравилось , что Арустамян попросил снять интервью из эфира, угрожая увольнением . Во - вторых , что он развивал свой личный бренд , а не канала . Пример — большое интервью Валерия Карпина после назначения на пост главного тренера сборной России . Оно вышло на Youtube- канале Нобеля , а должно было , по мнению Канделаки , на « Матч ТВ» — у работодателя журналиста .

« На вопрос , почему это интервью не сделано для работодателя , Нобель ответил , что хочет развивать свой собственный бренд . Для меня это глобальный и важный вопрос , который делает наш телеканал таким , каким он является на данный момент , — одним из самых быстрорастущих на российском телевидении . А люди работают либо на себя , либо на телеканал », — написала Канделаки .

Она отметила , что все свои усилия направляет на телеканал « Матч ТВ », потому что это ее основное место работы . Кстати , этот тезис подвергается сомнениям , учитывая , что Канделаки выпускает интервью на телеканале RTVI. Отмазка про то , что это интервью с людьми , которые не имеют отношения к спорту , выглядит слабо . Это время можно было бы потратить на интервью для « Матч ТВ » с другими героями . Поэтому ситуации похожие . Если руководителю так можно , то почему журналисту канала нельзя ? Непоследовательно .

Уход Нобеля — удар по « Матч ТВ ». Канал теряет главную звезду

Нобель раскручивал свой бренд так, как считал нужным. Благодаря этому он стал одним из лучших футбольных инсайдеров страны , создал один из лучших Youtube - проектов по футбольной тематике в России .

В том , что Арустамян и без « Матч ТВ » будет создавать качественный и интересный публике контент , сомнений нет . А как канал продолжит удерживать зрителя , теряя , пожалуй , главную звезду, — не совсем понятно . Все - таки интервью разведенного Мамаева — не совсем то , что хочет целевая аудитория , которая интересуется футболом .

Да , жанр скандального интервью в духе « Пусть говорят » может существовать на канале , но тогда для такой тематики нужно использовать совсем других людей , а не Нобеля , который хочет освещать чисто спортивные темы , инсайды и трансферы . Наверняка для интервью с Мамаевым нашлись бы другие журналисты , для которых обсуждение семейных проблем футболиста и его развода не стало бы проблемой и не расходилось бы с их принципами .

Как бы ни подавал эту историю « Матч ТВ », увольнение Нобеля — большая потеря для канала , который вместе с его уходом точно потеряет часть аудитории .