Уход Нобеля — большая потеря «Матч ТВ». Канделаки упрекает его в том, что он развивал свой бренд, а не канал
Известный комментатор Нобель Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». Журналисту не понравилось, что его вовлекли в интервью с Павлом Мамаевым: он посчитал русло, в котором шел разговор, «желтым» и неприемлемым для себя. Следом руководитель канала Тина Канделаки раскритиковала Арустамяна за то, что для него приоритетом был личный Youtube-канал.
Почему ушел Нобель?
Сегодня в 20.40 в эфире «Матч ТВ» выйдет интервью с Павлом Мамаевым — хавбек «Ростова», вероятно, расскажет о своем разводе с экс-супругой Аланой и семейном скандале. История имеет мало отношения к футболу и не понравилась Нобелю.
«Интервью как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям. Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна» при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, он убеждал руководство «Матч ТВ» в том, что такой контент на канале неприемлем и не имеет отношения к спорту, но не смог убедить Канделаки.
Судя по всему, канал выбрал вектор на освещение «желтых» тем: уже была доведенная до слез Ольга Бузова, сегодня выйдет интервью футболиста о разводе. В планах у канала даже ток-шоу в формате «60 минут». По данным журналиста Сергея Егорова, продюсер шоу с ВГТРК приступает к работе на «Матч ТВ», чтобы создать аналог программы на канале для обсуждения резонансных тем.
Канделаки упрекнула Нобеля: он не сделал интервью с Карпиным для канала и раскручивал свой бренд
Канделаки тоже выступила в своем Telegram-канале и, помимо пожелания удачи, упрекнула Нобеля. Во-первых, ей не понравилось, что Арустамян попросил снять интервью из эфира, угрожая увольнением. Во-вторых, что он развивал свой личный бренд, а не канала. Пример — большое интервью Валерия Карпина после назначения на пост главного тренера сборной России. Оно вышло на Youtube-канале Нобеля, а должно было, по мнению Канделаки, на «Матч ТВ» — у работодателя журналиста.
«На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд. Для меня это глобальный и важный вопрос, который делает наш телеканал таким, каким он является на данный момент, — одним из самых быстрорастущих на российском телевидении. А люди работают либо на себя, либо на телеканал», — написала Канделаки.
Она отметила, что все свои усилия направляет на телеканал «Матч ТВ», потому что это ее основное место работы. Кстати, этот тезис подвергается сомнениям, учитывая, что Канделаки выпускает интервью на телеканале RTVI. Отмазка про то, что это интервью с людьми, которые не имеют отношения к спорту, выглядит слабо. Это время можно было бы потратить на интервью для «Матч ТВ» с другими героями. Поэтому ситуации похожие. Если руководителю так можно, то почему журналисту канала нельзя? Непоследовательно.
Уход Нобеля — удар по «Матч ТВ». Канал теряет главную звезду
Нобель раскручивал свой бренд так, как считал нужным. Благодаря этому он стал одним из лучших футбольных инсайдеров страны, создал один из лучших Youtube-проектов по футбольной тематике в России.
В том, что Арустамян и без «Матч ТВ» будет создавать качественный и интересный публике контент, сомнений нет. А как канал продолжит удерживать зрителя, теряя, пожалуй, главную звезду, — не совсем понятно. Все-таки интервью разведенного Мамаева — не совсем то, что хочет целевая аудитория, которая интересуется футболом.
Да, жанр скандального интервью в духе «Пусть говорят» может существовать на канале, но тогда для такой тематики нужно использовать совсем других людей, а не Нобеля, который хочет освещать чисто спортивные темы, инсайды и трансферы. Наверняка для интервью с Мамаевым нашлись бы другие журналисты, для которых обсуждение семейных проблем футболиста и его развода не стало бы проблемой и не расходилось бы с их принципами.
Как бы ни подавал эту историю «Матч ТВ», увольнение Нобеля — большая потеря для канала, который вместе с его уходом точно потеряет часть аудитории.
Люди, конечно, посмотрят интервью с Мамаевым, оценят истерику Бузовой в мемах, увидят эфир с фильмами «Рэмбо» и «Укрощение строптивого». Но эти просмотры в имиджевом плане вряд ли можно назвать удачей канала. И если это то, что реально нужно «Матч ТВ», то Нобель только выиграет от ухода.
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