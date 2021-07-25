«Блевал, когда слушал включение». Комментатор Шмурнов оскорбил коллегу по «Матч ТВ», но потом извинился

Вышло максимально неловко.

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов в воскресенье утром написал в Twitter пост с критикой в адрес корреспондента канала Дмитрия Занина. Его включение в эфир во время трансляции Олимпиады-2020 в Токио комментатор сравнил по ощущениям с теми, что испытывал, когда выпил бутылку водки.

Свой твит Шмурнов через некоторое время удалил, но он разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

Удаленный пост Шмурнова. Фото Twitter

Через час комментатор уже извинился перед Заниным и признал, что, возможно, был излишне резок.

Дима Занин, извини. Я был резок. Но так бывает: кому-то что-то нравится или не нравится. По-моему, лучше говорить правду. Если большинству нравится, работай как работается. Не обращай на мое мнение внимания и все. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) July 25, 2021

До этого Шмурнов раскритиковал комментаторов Первого канала Александра Гришина и Константина Выборнова, работавших на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Сплошные лозунги и пафосные слова... Ладно, было бы не о чем говорить. Но столько поводов рассказать о разных странах. Нет: «...честь на десятилетия, бу-бу-бу, позитивные эмоции, олимпийские идеалы, удача выбирает сильнейших, обмен значками...» Тьфу! — Александр Шмурнов (@AShmurnov) July 23, 2021

Шмурнов придрался к словам «прямо сейчас» и упрекнул комментаторов в том, что они толком не умеют говорить по-русски.

Сколько же можно повторять эту чудовищную, совершенно безграмотную конструкцию: «прямо сейчас»? И вообще, как можно комментировать Открытие Олимпиады, не умея толком говорить по-русски?? — Александр Шмурнов (@AShmurnov) July 23, 2021

В треде самого Шмурнова поймали на том, что он сам часто использовал такую же формулировку, за которую критиковал комментаторов Первого канала.

Шмурнов часто поправляет и критикует комментаторов, причем даже коллег по «Матч ТВ». Иногда учит правильному произношению.

В русском языке есть только один способ написания и произнесения голландского дифтонга «ij «. Это «ей». Художник Рембрандт ван РЕЙн, города ВаалвЕЙк и КортрЕЙк, футболисты МатЕЙс де Лихт, ВЕЙналдум, БергвЕЙн, Ван ДЕЙк. И никак иначе! И перестаньте навязывать нам нерусский язык. https://t.co/wXgN64vw7Q — Александр Шмурнов (@AShmurnov) June 10, 2019

А про Геннадия Орлова сказал в интервью Sports.ru, что тот служил «Зениту»: «Я вообще не люблю сравнений с Орловым, потому что никогда не служил «Спартаку». Никогда. А Геннадий Сергеевич все-таки служил «Зениту». И покажите мне эпизод, где я на черное сказал «белое».

Доставалось и каналу Eurosport, который, по мнению Шмурнова, неправильно организовал показ теннисного турнира Australian Open в 2019 году.

Поскольку люди, которые на евроспорте креативят теннисные эфиры, начали лезть в бутылку, а многие читатели не понимают, о чем речь, повторю ещё раз своё мнение четко и прямо: перекрывать прямой эфир сюжетиками ни о чем — позор и нарушение всей логики спортивного телевидения. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) January 20, 2019

Был и наезд на болельщиков «Зенита», которые радовались победе над «Спартаком» в сезоне-2019/20.

Как же антиспартаковское чмо радуется этому поражению Спартака, а еще больше — этому раздраю в клубе... Жалко вас. Просто потому, что вы чмо по жизни. Вам никогда не понять, что такое болельщики Спартака. — Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 17, 2020

В субботу Шмурнов работал комментатором на матче 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (1:0) из Казани. Он вернулся к эфирам в мае в концовке прошлого сезона, а до этого был отстранен после работы на скандальном матче «Спартак» — «Сочи».