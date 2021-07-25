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«Блевал, когда слушал включение». Комментатор Шмурнов оскорбил коллегу по «Матч ТВ», но потом извинился

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 16:40
Александр Шмурнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шмурнов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вышло максимально неловко.

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов в воскресенье утром написал в Twitter пост с критикой в адрес корреспондента канала Дмитрия Занина. Его включение в эфир во время трансляции Олимпиады-2020 в Токио комментатор сравнил по ощущениям с теми, что испытывал, когда выпил бутылку водки.

Свой твит Шмурнов через некоторое время удалил, но он разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

Удаленный пост Шмурнова. Фото Twitter
Удаленный пост Шмурнова. Фото Twitter

Через час комментатор уже извинился перед Заниным и признал, что, возможно, был излишне резок.

До этого Шмурнов раскритиковал комментаторов Первого канала Александра Гришина и Константина Выборнова, работавших на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Шмурнов придрался к словам «прямо сейчас» и упрекнул комментаторов в том, что они толком не умеют говорить по-русски.

В треде самого Шмурнова поймали на том, что он сам часто использовал такую же формулировку, за которую критиковал комментаторов Первого канала.

Шмурнов часто поправляет и критикует комментаторов, причем даже коллег по «Матч ТВ». Иногда учит правильному произношению.

А про Геннадия Орлова сказал в интервью Sports.ru, что тот служил «Зениту»: «Я вообще не люблю сравнений с Орловым, потому что никогда не служил «Спартаку». Никогда. А Геннадий Сергеевич все-таки служил «Зениту». И покажите мне эпизод, где я на черное сказал «белое».

Доставалось и каналу Eurosport, который, по мнению Шмурнова, неправильно организовал показ теннисного турнира Australian Open в 2019 году.

Был и наезд на болельщиков «Зенита», которые радовались победе над «Спартаком» в сезоне-2019/20.

В субботу Шмурнов работал комментатором на матче 1-го тура чемпионата России «Рубин» — «Спартак» (1:0) из Казани. Он вернулся к эфирам в мае в концовке прошлого сезона, а до этого был отстранен после работы на скандальном матче «Спартак» — «Сочи».

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