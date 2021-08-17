Симонян вручил Дасаеву копию украденной медали Евро-88

Красивая история от обозревателя «СЭ».

Несколько дней назад в академии «Спартака» состоялась трогательная церемония. Никита Симонян вручил Ринату Дасаеву точную копию серебряной медали за Евро-1988. Ее, как и почти все другие награды, у лучшего вратаря мира как раз того самого 88-го украли из его московской квартиры, когда он играл в Испании. «Ни одной медали не осталось, — рассказывал мне Дасаев для «Спартаковских исповедей». — Не тронули только приз лучшему вратарю мира — его тяжело было унести, он 50 кило весит».

??Легенды! Трогательной частью церемонии закрытия Турнира Р. Ф. Дасаева стало награждение, ради которого в Сокольники приехал легендарный Никита Симонян. Из его рук прославленный голкипер Ринат Дасаев получил копию серебряной медали Евро-88, оригинал которой был у него украден. pic.twitter.com/dMKCerAD5M — Академия Спартак (@spartak_academy) August 13, 2021

Вагиз Хидиятуллин дал Симоняну для образца свою серебряную медаль Евро-88, и на Монетном дворе отлили копию для Дасаева. Наконец награда нашла героя!

Сделали копию той медали и... для самого Симоняна. Ведь он был начальником команды в той сборной Валерия Лобановского. И тогда, в Мюнхене, оригинал медали ему вручили. Но после церемонии награждения из разговора с одним из помощников главного тренера Сергеем Мосягиным выяснилось, что тому — не досталось. И Симонян в ту же секунду достал свою: мол, ты же тренер, и у тебя должна быть эта медаль.

Так же после Олимпиады 1956 года в Мельбурне форвард Симонян, игравший только в финальном матче, хотел отдать свою золотую медаль (тогда вручали только 11) Эдуарду Стрельцову, выступавшему во всех предыдущих играх. Но Стрельцов не взял — дескать, Симоняну скоро заканчивать, а он, пацан, еще свои медали выиграет...

Много лет спустя Симонян пробьет такое же, как сейчас для Дасаева, изготовление копий золотых медалей Мельбурна для всех игроков, тренеров, врачей, массажистов, администраторов той олимпийской команды, кому награды тогда не достались. Многих к этому времени уже не будет в живых. За Стрельцова медаль получит его сын Игорь. «После этого моя совесть стала чиста», — сказал Никита Павлович в недавнем интервью для программы «На троих с Рабинером».