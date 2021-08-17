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Симонян вручил Дасаеву копию украденной медали Евро-88

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 21:45
Ринат Дасаев и Никита Симонян. Фото spartak_academy, Twitter
Ринат Дасаев и Никита Симонян. Фото spartak_academy, Twitter
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Красивая история от обозревателя «СЭ».

Несколько дней назад в академии «Спартака» состоялась трогательная церемония. Никита Симонян вручил Ринату Дасаеву точную копию серебряной медали за Евро-1988. Ее, как и почти все другие награды, у лучшего вратаря мира как раз того самого 88-го украли из его московской квартиры, когда он играл в Испании. «Ни одной медали не осталось, — рассказывал мне Дасаев для «Спартаковских исповедей». — Не тронули только приз лучшему вратарю мира — его тяжело было унести, он 50 кило весит».

Вагиз Хидиятуллин дал Симоняну для образца свою серебряную медаль Евро-88, и на Монетном дворе отлили копию для Дасаева. Наконец награда нашла героя!

1988 год. Чемпионат Европы. Финал. Голландия&nbsp;&mdash; СССР&nbsp;&mdash; 2:0. Капитаны команд Рууд Гуллит и&nbsp;Ринат Дасаев (справа).«Ван Бастен поймал меня на том, что я подпрыгнул перед ударом». Монолог Рината Дасаева

Сделали копию той медали и... для самого Симоняна. Ведь он был начальником команды в той сборной Валерия Лобановского. И тогда, в Мюнхене, оригинал медали ему вручили. Но после церемонии награждения из разговора с одним из помощников главного тренера Сергеем Мосягиным выяснилось, что тому — не досталось. И Симонян в ту же секунду достал свою: мол, ты же тренер, и у тебя должна быть эта медаль.

Так же после Олимпиады 1956 года в Мельбурне форвард Симонян, игравший только в финальном матче, хотел отдать свою золотую медаль (тогда вручали только 11) Эдуарду Стрельцову, выступавшему во всех предыдущих играх. Но Стрельцов не взял — дескать, Симоняну скоро заканчивать, а он, пацан, еще свои медали выиграет...

Много лет спустя Симонян пробьет такое же, как сейчас для Дасаева, изготовление копий золотых медалей Мельбурна для всех игроков, тренеров, врачей, массажистов, администраторов той олимпийской команды, кому награды тогда не достались. Многих к этому времени уже не будет в живых. За Стрельцова медаль получит его сын Игорь. «После этого моя совесть стала чиста», — сказал Никита Павлович в недавнем интервью для программы «На троих с Рабинером».

Сам он недавно отдал вообще все свои спортивные награды в музей «Спартака», где вы теперь можете ими полюбоваться. Появится там, без сомнения, и серебро Евро-88.

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