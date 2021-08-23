Романцев вспоминал, Гаврилов шутил, Гусев объявлял. На Красной Пресне прошел матч 30-летия «Асмарала»

Игорь Рабинер вспоминает первый частный клуб нашего футбола.

«Неправильные замены — и вот результат. Убрал Шмарова при 4:1 — а закончили 4:4».

Олег Романцев подначивал своего друга и соратника Георгия Ярцева. Тот отшучивался: а может, если бы автор золотого гола чемпионата СССР 1989 года в ворота киевского «Динамо» остался на поле, было бы вообще 4:6?

Дело было на стадионе «Красная Пресня». Почти 40 лет назад Романцев с Ярцевым, только закончившие играть, начинали здесь с одноименной командой тренерские карьеры. Олег Иванович с явным удовольствием вспоминал, как его назначил туда Николай Старостин, как в раздевалке был бассейн, в котором можно было плавать зимой, и к Романцеву приходили туда глыбы — Альберт Шестернев, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов; как он, несмотря на боязнь высоты, залезал на осветительные мачты, чтобы поправить направление прожекторов...

Олег Романцев дает установку в перерыве. Фото «СЭ»

А несколько лет спустя, когда тот же Старостин привел Романцева уже в главный «Спартак» и он с ходу выиграл союзное первенство, у «Красной Пресни» появился новый хозяин. С баланса одного из московских таксомоторных парков клуб второй лиги перешел в распоряжение иракского бизнесмена Хусама Аль-Халиди, который назвал команду по первым буквам имен своих детей — дочек Асиль и Мариам и сына Алана. Так в 1990 году родился первый частный футбольный клуб Советского Союза. Его президентом стала жена Аль-Халиди Светлана Бекоева, главным тренером — великий Константин Бесков, а звездой № 1 — Юрий Гаврилов...

Юрий Гаврилов со Светланой Бекоевой. Справа — сын Аль-Халиди и Бекоевой Алан. Фото «СЭ»

В воскресенье на поле «Красной Пресни» прошел матч 30-летия «Асмарала» — между ветеранами этого клуба и «Спартака». По-хорошему, юбилей был в прошлом году, но тогда его празднованию помешала пандемия. Но лучше поздно, чем никогда!

Люди приходили на старую добрую «Пресню», что возле Белого дома, и дивились — мало того что поле там теперь искусственное (а когда-то, по воспоминаниям Романцева, натуральный газон был чуть ли не лучшим в Москве, травинка к травинке), так его еще и развернули на 90 градусов. Теперь тут детская академия... «Ювентуса».

Оказывается, сохранились и асмараловские артефакты. Мой коллега Андрей Бодров, в юности «топивший» за «Асмарал», сберег и принес огромный баннер, на котором синим на оранжевом, в цветах клуба, начертано — «ASMARAL AGRESSORS». Хотя более миролюбивых и интеллигентных болельщиков, чем асмараловские, трудно было найти. А старый фотограф Владимир Агапов показывал уникальные снимки — вот Аль-Халиди разговаривает с телекомментатором Владимиром Перетуриным, вот дает интервью Геннадию Орлову, вот на табло стартовый состав «Асмарала» в матче первого чемпионата России со «Спартаком», и соперничество Бескова и Романцева, учителя и ученика, победителя тогда не выявило — 1:1...

Игорь Рабинер и Андрей Бодров с баннером «Асмарала». Фото «СЭ»

Тот матч, правда, игрался на старом «Локомотиве», а 29 лет спустя те же команды приехали на Пресню. И если команда ветеранов «Спартака» играет регулярно, то большинство асмараловцев сто лет не видели друг друга. Как всегда, в центре внимания был Гаврилов со своими вечными шутками-прибаутками, но было еще на кого посмотреть. Из Екатеринбурга прибыли возглавляющие «Урал-2» Денис Клюев и Ансар Аюпов, в гражданском пришел лучший бомбардир второй лиги 1991 года, а ныне полковник МВД Андрей Губернский, сверкал рыжей шевелюрой начинавший в «Асмарале» Александр Точилин... Кабы не занятость в «Зените», наверняка мы бы увидели и Сергея Семака, начавшего карьеру и забившего первый гол на уровне высшей лиги именно в «Асмарале».

Матч «Асмарала». Фото «СЭ»

И конечно, всем хотелось пообщаться со Светланой Бекоевой, от которой исходило море тепла. Рядом с первой женщиной — президентом клуба в российском футболе был сын Алан, а уже его сынишка Жозе наносил первый удар в матче. На его спине было выведено: «Аль-Халиди». Своего дедушку, много лет назад пропавшего без вести в Ираке, Жозе никогда не видел...

Юрий Гаврилов, Светлана Бекоева, а также внук Аль-Халиди Жозе. Фото «СЭ»

Виктор Гусев объявлял составы и авторов голов, которые у команд разделились поровну — 4:4. Это был дружеский матч, и меняй Ярцев Шмарова (кстати, по желанию последнего, решившего отдохнуть сразу после шикарного голевого паса), не меняй — все равно дело бы закончилось ничьей. И общим фотографированием на фоне Белого дома, напоминавшего о том, до какой степени недолго проживший «Асмарал» был частью истории стремительно менявшейся в начале 90-х страны.