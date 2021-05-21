Звезды эстрады собирают деньги больным детям: клуб «Старко» проведет «Кубок Добра»

29 мая в «Лужниках» (Северный спортцентр, поле №2) состоится шестой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра». Начнется он в 11.00. Организатором выступает футбольный клуб звезд эстрады России «Старко» при поддержке Администрации Президента РФ и Департамента спорта города Москвы.

Цель турнира — сбор денежных средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области профессора Г.В.Гончакова.