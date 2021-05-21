Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Звезды эстрады собирают деньги больным детям: клуб «Старко» проведет «Кубок Добра»

16:43
Теги:

29 мая в «Лужниках» (Северный спортцентр, поле №2) состоится шестой благотворительный турнир по мини-футболу «Кубок Добра». Начнется он в 11.00. Организатором выступает футбольный клуб звезд эстрады России «Старко» при поддержке Администрации Президента РФ и Департамента спорта города Москвы.

Цель турнира — сбор денежных средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении в Институте врожденных заболеваний челюстно-лицевой области профессора Г.В.Гончакова.

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также

Россия — Чехия: прямая трансляция Первого канала — смотрите стартовый матч ЧМ-2021
Романов нокаутировал Уайлдера, а потом тот стал самым лютым панчером на Земле
Россия — Чехия: прогноз «СЭ» на матч ЧМ по хоккею
Чемпионат мира-2021: Россия — Чехия, Канада — Латвия. Расписание первого дня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд