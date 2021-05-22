Митрофанов: «Турнир ЮФЛ Северо-Запад мы сделаем регулярным»

Сегодня, 22 мая, на открытии ЮФЛ Северо-Запад для игроков 2006 г.р. приветственное слово игрокам сказал заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

«Мы создали ЮФЛ Северо-Запад, чтобы вы — представители лучших местных школ — могли играть не только и не столько в своих региональных соревнованиях, но и с друг другом на таком уровне. Турнир мы сделаем регулярным, добавим возрастных групп, лучшие школы в перспективе перейдут в федеральную Юношескую Футбольную Лигу. Удачи!» — сказал Митрофанов.

Первый тур ЮФЛ Северо-Запад пройдет 22 и 23 мая.