РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Республики Карелия и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает 19 мая официальный сайт РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в республике, объединить ресурсы сторон и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

«На сегодняшний день в Карелии более 14 тысяч человек регулярно занимаются футболом, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. — Соглашение с РФС, Правительством республики и федерацией футбола станет дополнительным импульсом для развития и повышения доступности этого вида спорта в регионе. В рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы планируем построить в республике стадион и новый футбольный манеж. Мы обучим в регионе новых квалифицированных тренеров и судей, в том числе первых в республике судей всероссийской категории. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Карелии, и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе».