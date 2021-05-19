Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

РФС заключил соглашение о развитии футбола в Карелии

16:16

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Республики Карелия и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщает 19 мая официальный сайт РФС.

Документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в республике, объединить ресурсы сторон и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества мужчин, женщин и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

«На сегодняшний день в Карелии более 14 тысяч человек регулярно занимаются футболом, — сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. — Соглашение с РФС, Правительством республики и федерацией футбола станет дополнительным импульсом для развития и повышения доступности этого вида спорта в регионе. В рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы планируем построить в республике стадион и новый футбольный манеж. Мы обучим в регионе новых квалифицированных тренеров и судей, в том числе первых в республике судей всероссийской категории. Реализация мероприятий будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в Карелии, и популяризации культуры здорового образа жизни в регионе».

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213686

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
Мельдониевый ужас может снова повториться. России нужно играть на опережение
Чемпионат мира по хоккею: календарь матчей и расписание сборной России
«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд