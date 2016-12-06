Заседание рабочей группы РФС по программе судейства состоится 14 декабря

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский подчеркнул, что заседание рабочей группы по рассмотрению программы развития судейства состоится 14 декабря. Будогосский возглавил ДСИ 31 октября, сменив на этом посту ушедшего в отставку Валентина Иванова. Программа развития судейства была предложена на заседании исполкома РФС 22 ноября.

- Самое главное сейчас - принять ту программу построения системы арбитража, которая уже была рассмотрена исполкомом РФС, по поводу которой создана рабочая группа из представителей комитета и ДСИ, - приводит "Р-Спорт" слова Будогосского. - Она доработает те предложения, важные вопросы, нормативные акты, некоторые новые тенденции, которые хотелось бы реализовать.

И когда у нас будет некий фундамент - законодательный акт от исполкома РФС, - на его основании мы и будем строить здание. Заседание рабочей группы состоится 14 декабря. Там мы определим моменты, связанные с программой. В дальнейшем, по заключению рабочей группы документ будет представлен исполкому РФС. Скорее всего это произойдет до конца года. Вопрос одной-двух недель тут не так принципиален.