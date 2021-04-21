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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

ЮФЛ: «Зенит» потерял очки в матче с «Динамо»

20:21

В среду, 21 апреля, состоялся 21-й тур Юношеской футбольной лиги. В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Зенит» — «Динамо» в Санкт-Петербурге завершился с ничейным счетом — 1:1. На 61-й минуте счет открыл игрок хозяев Аким Белохонов, у гостей голом отметился Максим Кипкаев. В другом матче «Краснодар» уступил «Спартаку» со счетом 0:3. Таким образом, «Зенит» снова стал единоличным лидером турнирной таблицы, опережая «быков» на одно очко.

ЮФЛ-1, результаты остальных игр
«Ак. Коноплева» — СШОР «Зенит» — 1:3
ЦСКА — ФШМ — 2:0
«Строгино» — «Ростов» — 2:0
«Рубин» — «Чертаново» — 1:3
«Мастер-Сатурн» — «Локомотив» — 1:1

ЮФЛ-2
«Ак. Коноплева» — СШОР «Зенит» — 2:0
«Спартак» — «Краснодар» — 1:3
ЦСКА — ФШМ — 2:0
«Строгино» — «Ростов» — 0:0
«Рубин» — «Чертаново» — 3:3
«Мастер-Сатурн» — «Локомотив» — 3:3
«Рубин» — «Чертаново» — 3:3
«Зенит» — «Динамо» — 5:0

Следующий тур ЮФЛ состоится 25 апреля.

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