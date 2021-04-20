На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания память Виктора Понедельника

Участники 45-го конгресса УЕФА почтили минутой молчания память скончавшегося в декабре чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника.

Также участники конгресса почтили память чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

Конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтре.

Виктор Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры футболиста он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Он является автором победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года СССР — Югославия (2:1).

В честь чемпиона Европы-1960 в Ростове стадиону «Олимп 2» было присвоено имя Понедельника.