Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Суперлига
Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
БЕТСИТИ Кубок России
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Другие страны
Кубок Либертадорес
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания память Виктора Понедельника

12:41
Теги:

Участники 45-го конгресса УЕФА почтили минутой молчания память скончавшегося в декабре чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктора Понедельника.

Также участники конгресса почтили память чемпиона мира в составе сборной Аргентины Диего Марадоны, умершего 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

Конгресс УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтре.

Виктор Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры футболиста он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Он является автором победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года СССР — Югославия (2:1).

В честь чемпиона Европы-1960 в Ростове стадиону «Олимп 2» было присвоено имя Понедельника.

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд