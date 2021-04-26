22-й тур ЮФЛ: лидеры таблицы сыграли вничью

25 апреля состоялся 22-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Главным событием тура в ЮФЛ-1 стал матч в Краснодаре, где одноименный клуб принимал «Зенит». Это была встреча лидеров турнира: петербуржцы возглавляли таблицу, «быков» отставали всего на 1 очко. Игра не выявила победителя: на гол Максима Азаренко, забитый уже на 8-й минуте, гости ответили точным ударом Кирилла Хвастухина за 3 минуты до конца основного времени. На 16-й минуте все тот же Азаренко мог удвоить преимущество своей команды, но не реализовал пенальти.

В другом матче младшего дивизиона между «Локомотивом» и «Спартаком» было забито сразу 10 мячей. Встреча состоялась в Москве на «Сапсан Арене». Хозяева вели по ходу первого тайма 2:0, но затем пропустили восемь мячей.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ФШМ — «Мастер-Сатурн» — 1:1

«Локомотив» — «Спартак» — 3:1

«Динамо» — «Рубин» — 4:0

«Чертаново» — «Строгино» — 1:1

«Ростов» — «Ак. Коноплева» — 1:1

СШОР «Зенит» — ЦСКА — 2:5

ЮФЛ-2

ФШМ — «Мастер-Сатурн» — 0:6

«Краснодар» — «Зенит» — 5:1

«Динамо» — «Рубин» — 3:0

«Чертаново» — «Строгино» — 2:0

«Ростов» — «Ак. Коноплева» — 7:1

СШОР «Зенит» — ЦСКА — 1:1

Следующий тур ЮФЛ состоится 1 и 2 мая.