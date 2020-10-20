«Вряд ли ему это поможет». Адвокат избитого судьи о скандальных показаниях Широкова

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал «СЭ» показания Романа Широкова. Экс-капитан сборной России заявил, что Данченков его спровоцировал.

— Это такая линия защиты, которую выбрал Широков, — заявил «СЭ» Островский. — Очевидно, что ему ее подсказал адвокат. Вряд ли ему это поможет, потому что свидетелей полно, все было записано на видео. А репутация Никиты, как абсолютно законопослушного молодого человека, вне всяких подозрений. Дознание заканчивается, скоро дело будет передано в суд. (Севастиан Терлецкий)

Во время любительского матча Широков избил арбитра Никиту Данченкова, против него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).