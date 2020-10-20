Широков на очной ставке заявил, что избитый им арбитр устроил провокацию

Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, заявил, что игрок в показаниях говорит о провокации.

«В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: «Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия». Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного», — цитирует Островского РИА Новости.

По данным источника, в протоколе очной ставки также указано, что у Широкова не было намерения нарушать общественный порядок, однако в какой-то момент он разозлился.

«С уверенностью могу утверждать, что именно ответы и(или) конкретные действия Данченкова на мои замечания в части его непрофессионального судейства в том момент меня сильно эмоционально задели и оскорбили, в связи с чем я эмоционально подвергся резкой возникшей озлобленности по отношению к нему и совершил неприемлемый поступок, который не должен был совершать», — следует из текста протокола.

Во время любительского матча Широков избил арбитра Никиту Данченкова, против него заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью»).