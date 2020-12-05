Умер последний чемпион Европы-1960: не стало Виктора Понедельника
Сегодня, 5 декабря 2020 года, скончался бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Facebook.
Таким образом, ушел из жизни последний чемпион Европы 1960 года. Понедельник стал автором мяча в финальном матче против Югославии (2:1).
Чемпионы Европы-1960:
Юрий Ковалев — умер 25 сентября 1979, 45 лет
Анатолий Масленкин — 16 мая 1988, 57 лет
Лев Яшин — 20 марта 1990, 60 лет
Михаил Месхи — 22 апреля 1991, 54 года
Гиви Чохели — 25 февраля 1994, 56 лет
Гавриил Качалин (главный тренер) — 23 мая 1995, 84 года
Заур Калоев — 23 декабря 1997, 66 лет
Слава Метревели — 7 января 1998, 61 год
Игорь Нетто — 30 марта 1999, 69 лет
Герман Апухтин — 2003 год (точных данных нет), 66 или 67 лет
Юрий Войнов — 22 апреля 2003, 71 год
Валентин Бубукин — 30 октября 2008, 75 лет
Владимир Маслаченко — 28 ноября 2010, 74 года
Валентин Иванов — 8 ноября 2011, 76 лет
Владимир Кесарев — 19 января 2015, 84 года
Виктор Царев — 2 января 2017, 85 лет
Анатолий Крутиков — 8 ноября 2019, 86 лет
Виктор Понедельник — 5 декабря 2020, 83 года
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