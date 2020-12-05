Умер последний чемпион Европы-1960: не стало Виктора Понедельника

Сегодня, 5 декабря 2020 года, скончался бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник. Об этом сообщила его дочь Анастасия в Facebook.

Таким образом, ушел из жизни последний чемпион Европы 1960 года. Понедельник стал автором мяча в финальном матче против Югославии (2:1).

Чемпионы Европы-1960:

Юрий Ковалев — умер 25 сентября 1979, 45 лет

Анатолий Масленкин — 16 мая 1988, 57 лет

Лев Яшин — 20 марта 1990, 60 лет

Михаил Месхи — 22 апреля 1991, 54 года

Гиви Чохели — 25 февраля 1994, 56 лет

Гавриил Качалин (главный тренер) — 23 мая 1995, 84 года

Заур Калоев — 23 декабря 1997, 66 лет

Слава Метревели — 7 января 1998, 61 год

Игорь Нетто — 30 марта 1999, 69 лет

Герман Апухтин — 2003 год (точных данных нет), 66 или 67 лет

Юрий Войнов — 22 апреля 2003, 71 год

Валентин Бубукин — 30 октября 2008, 75 лет

Владимир Маслаченко — 28 ноября 2010, 74 года

Валентин Иванов — 8 ноября 2011, 76 лет

Владимир Кесарев — 19 января 2015, 84 года

Виктор Царев — 2 января 2017, 85 лет

Анатолий Крутиков — 8 ноября 2019, 86 лет

Виктор Понедельник — 5 декабря 2020, 83 года