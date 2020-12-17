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Тренер вратарей «Ростова» Кафанов представил свою книгу на «Ростов Арене»

23:06
Книга Виталия Кафанова.
Книга Виталия Кафанова.
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На стадионе «Ростов Арена» состоялась презентация книги тренера вратарей «Ростова» Виталия Кафанова. Книга называется «Без права на ошибку».

Отмечается, что это первая в России специализированная футбольная книга, написанная действующим тренером вратарей. На примерах из своей практики Кафанов объясняет, почему команды премьер-лиги перестали нуждаться в иностранных голкиперах, и говорит о причинах тренерских решений.

— В нашей стране отсутствует литература, написанная профессиональными тренерами вратарей, поэтому считаю необходимым поделиться знаниями, полученными в общении с замечательными людьми, тренерами России и Европы, — рассказал сам Кафанов.

Рецензии к книге оставили главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и рулевой сборной России Станислав Черчесов, которые сами в прошлом были вратарями.

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