Тренер вратарей «Ростова» Кафанов представил свою книгу на «Ростов Арене»

На стадионе «Ростов Арена» состоялась презентация книги тренера вратарей «Ростова» Виталия Кафанова. Книга называется «Без права на ошибку».

Отмечается, что это первая в России специализированная футбольная книга, написанная действующим тренером вратарей. На примерах из своей практики Кафанов объясняет, почему команды премьер-лиги перестали нуждаться в иностранных голкиперах, и говорит о причинах тренерских решений.

— В нашей стране отсутствует литература, написанная профессиональными тренерами вратарей, поэтому считаю необходимым поделиться знаниями, полученными в общении с замечательными людьми, тренерами России и Европы, — рассказал сам Кафанов.

Рецензии к книге оставили главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и рулевой сборной России Станислав Черчесов, которые сами в прошлом были вратарями.