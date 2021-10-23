Тарасов стал игроком любительского клуба, за который выступают блогеры и тиктокеры

Российский полузащитник Дмитрий Тарасов будет выступать за ФК «На спорте», сообщает Instagram клуба.

«Наши ряды официально пополнил Дмитрий Тарасов! — говорится в сообщении. — Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью».

Последним клубом 34-летнего Тарасова был «Велес». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч. После этого он объявил о приостановке карьеры. В декабре 2020 года он покинул «Рубин».

За «На спорте» выступаю блогеры, тиктокеры и артисты: Даня Милохин, Егор Шип, Саша Стоун, T-Killah.

Тарасов ранее также выступал за «Рубин», «Москву» и «Томь». В составе «Локо» он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.