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Тарасов стал игроком любительского клуба, за который выступают блогеры и тиктокеры

19:45
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Дмитрий Тарасов. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Российский полузащитник Дмитрий Тарасов будет выступать за ФК «На спорте», сообщает Instagram клуба.

«Наши ряды официально пополнил Дмитрий Тарасов! — говорится в сообщении. — Это невероятное усиление, которое откроет для нас новые горизонты! Дима, мы очень рады тебе! Добро пожаловать в нашу футбольную семью».

Последним клубом 34-летнего Тарасова был «Велес». За московский клуб он провел 9 матчей и забил 1 мяч. После этого он объявил о приостановке карьеры. В декабре 2020 года он покинул «Рубин».

За «На спорте» выступаю блогеры, тиктокеры и артисты: Даня Милохин, Егор Шип, Саша Стоун, T-Killah.

Тарасов ранее также выступал за «Рубин», «Москву» и «Томь». В составе «Локо» он стал чемпионом России и трижды выиграл Кубок страны.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Ювентус

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVXTRaNAp9t/

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Евгений Петров все материалы автора

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