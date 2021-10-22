«Наша легенда на все времена». РФС опубликовал сообщение в честь дня рождения Льва Яшина
Российский футбольный союз опубликовал сообщение в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина. Сегодня, 22 октября, — 92 года со дня рождения футболиста.
«92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена!» — говорится в сообщении с прикрепленной фотографией Яшина.
Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.
Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.
92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена! pic.twitter.com/E7PX9jZuSv— РФС (@rfsruofficial) October 22, 2021
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