«Наша легенда на все времена». РФС опубликовал сообщение в честь дня рождения Льва Яшина

Российский футбольный союз опубликовал сообщение в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина. Сегодня, 22 октября, — 92 года со дня рождения футболиста.

«92 года со дня рождения великого Льва Яшина. Наша легенда на все времена!» — говорится в сообщении с прикрепленной фотографией Яшина.

Лев Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР в составе «Динамо», трехкратный победитель Кубка СССР. Он единственный вратарь — обладатель «Золотого мяча», получивший эту награду в 1963 году.

Яшин умер 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.