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Дюков наградил призеров ЮФЛ Северо-Запад

01:37
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25 октября в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения победителей, призеров и лучших игроков первого сезона ЮФЛ Северо-Запад, сообщает официальный сайт РФС.

В мероприятии принимали участие президент РФС Александр Дюков и экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

«Мы довольны итогами первого сезона межрегиональных ЮФЛ, — сказал Дюков. — Во-первых, это сами по себе очень интересные турниры. Так, в Северо-Западной ЮФЛ борьба за победу продолжалась до последнего тура, было очень много эмоциональных игр и красивых голов. Во-вторых, регулярные матчи с высокой интенсивностью и по принципу равный с равными, безусловно, способствуют развитию молодых футболистов.

Лига уже похожа на крупный, полноценный футбольный турнир с трансляциями на ТВ, вниманием со стороны региональной прессы, комментариями игроков и тренеров после матчей. Это способствует подготовке юных игроков к профессии футболиста».

Бронзовые награды Северо-Запада завоевала СШ-7 из Петрозаводска, серебро у СШОР-5 Калининграда, а чемпионом стала еще одна калининградская команда — ЦПМФ «Балтика».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214727

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Сергей Разин все материалы автора

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