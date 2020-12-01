Сычев, Смертин и Билялетдинов примут участие в «Кубке Галактикос» по футволею

В воскресенье 6 декабря в 14.30 в пляжном центре «Лето» (Москва, улица Маршала Жукова, 4, строение 2) состоится турнир под эгидой Российской Лиги Футволея с участием легендарных российских футболистов, а также чемпионов мира по пляжному футболу.

В первом в истории розыгрыше «Кубка Галактикос» по футв?лею примут участие 8 пар. На площадку выйдут чемпион Англии в составе «Челси» Алексей Смертин и его брат, экс-игрок «Динамо» и «Сатурна» Евгений Смертин, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев, экс-полузащитник сборной России Андрей Каряка, экс-нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин, экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов, экс-нападающий «Локомотива» Руслан Пименов, а также двукратные победители чемпионата мира по пляжному футболу — Илья Леонов, Юрий Горчинский, Антон Шкарин и Андрей Бухлицкий.

Футволей сочетает в себе элементы, которые основаны на правилах пляжного волейбола и футбола, где игроки не могут использовать кисти рук и волейбольный мяч заменен на футбольный. Формат турнира — команды разбиваются на 2 группы по 4 команды. Стадия плей-офф, в которой команды разыграют медали, стартует с матчей 1/4 финала.