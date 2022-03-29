Тренер любительской команды «Кизляр» Магомедов вновь дал эмоциональное интервью

Главный тренер команды «Кизляр», выступающей в ЛФЛ Дагестана, Шамиль Магомедов вновь дал эмоциональное интервью, которое стало резонансным в социальных сетях.

«Очень много игроков не хватало. Один месяц вообще телефон не поднимает. Не знаю, в чем причина. Звоню месяц, хочу узнать, живой или нет хотя бы. Хоть голос услышать. Может, надо на соболезнования пойти. Я не знаю.

Подними телефон и скажи: «Я не хочу играть». Или что-то болит, может, у тебя. С фруктами к тебе придем.

Надо хоть на связь выйти. Нигде его нет. Я не знаю, что им еще надо. Может, зарплату всем по 50 тысяч сделать, я не знаю», — сказал Магомедов после матча.

В игре 15-го тура первой лиги ЛФЛ «Кизляр» проиграл команде «Чарода» со счетом (1:4).