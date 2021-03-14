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Семнадцатый тур ЮФЛ: «Зенит» дома разгромил ЦСКА

12:05
13-го марта состоялся 17-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Хозяева забили семь мячей: Артем Бугорский и Александр Емельянов оформили по дублю, пенальти забил Артем Касимов, а также голами отметились Рони Михайловский и Ярослав Михайлов.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:3

«Мастер-Сатурн» — «Ростов» — 2:0

«Краснодар» — «Динамо» — 0:1

«Строгино» — ФШМ — 2:1

«Рубин» — «Академия Коноплева» — 2:2

«Локомотив» — «Чертаново» — 0:2

ЮФЛ-2

«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:2

«Мастер-Сатурн» — «Ростов» — 4:3

«Краснодар» — «Динамо» — 4:1

«Строгино» — ФШМ — 3:1

«Зенит» — ЦСКА — 3:2

«Рубин» — «Академия Коноплева» — 0:1

«Локомотив» — «Чертаново» — 2:1

19-го и 20-го марта пройдут перенесенные матчи 14-го тура ЮФЛ.

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