Семнадцатый тур ЮФЛ: «Зенит» дома разгромил ЦСКА
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матч «Зенит» — ЦСКА состоялся в субботу в Санкт-Петербурге. Хозяева забили семь мячей: Артем Бугорский и Александр Емельянов оформили по дублю, пенальти забил Артем Касимов, а также голами отметились Рони Михайловский и Ярослав Михайлов.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:3
«Мастер-Сатурн» — «Ростов» — 2:0
«Краснодар» — «Динамо» — 0:1
«Строгино» — ФШМ — 2:1
«Рубин» — «Академия Коноплева» — 2:2
«Локомотив» — «Чертаново» — 0:2
ЮФЛ-2
«Спартак» — СШОР «Зенит» — 2:2
«Мастер-Сатурн» — «Ростов» — 4:3
«Краснодар» — «Динамо» — 4:1
«Строгино» — ФШМ — 3:1
«Зенит» — ЦСКА — 3:2
«Рубин» — «Академия Коноплева» — 0:1
«Локомотив» — «Чертаново» — 2:1
19-го и 20-го марта пройдут перенесенные матчи 14-го тура ЮФЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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