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Адвокат Жорин высказался о драке между футболистами «Локомотива» и «Чертаново»

14:55
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Известный адвокат Сергей Жорин в беседе с «СЭ» прокомментировал инцидент с дракой после матча ЮФЛ-2 между футболистами «Локомотива» и «Чертаново». Игрок юношеской команды «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча с «Чертаново» в Юношеской футбольной лиге-2.

Максим Шнапцев.«Чертаново» готовит официальное заявление по инциденту в матче ЮФЛ-2 с «Локомотивом»

«Сотрясение мозга может быть абсолютно разным. Любая потасовка, любой толчок чреват сотрясением мозга, которое сразу не может проявиться. Для этого делается томография. А вот перелом — уже достаточно серьезная история. Перелом — это либо легкий вред здоровью, либо вред здоровью средней тяжести. Даже скорее средней тяжести — вопрос, сколько времени потребуется на восстановление, потеря работоспособности или не потеря. Это более серьезная история. Но это все определит судмедэкспертиза. Далее крайне важен умысел и мотив — из хулиганских побуждений, по причине личной неприязни, либо, что самое негативное или тяжелое, в связи с принадлежностью к расе, национальности, убеждениям, политическим взглядам», — объяснил Жорин «СЭ».

Также Жорин добавил, какое наказание могут получить участники драки.

«Если легкий вред здоровью присудил ранее не судимый, признал вину и раскаялся, то вероятность, что он окажется в тюрьме, ничтожна. По средней тяжести вероятность оказаться за колючей проволокой больше. Все зависит от обстоятельств, доказательств и так далее», — добавил Жорин.

Руководство «Локомотива» совместно с правоохранительными органами разбираются в обстоятельствах нападения на игрока юношеской команды после матча против «Чертаново», сообщается на официальном сайте клуба. В «Локомотиве» заявили, что на игрока напали несколько футболистов соперника. В клубе отметили, что намерены действовать в соответствии с законодательством и добавили, что будут добиваться наказания для напавших на футболиста игроков «Чертаново».

Ранее директор «Чертаново» Николай Ларин сообщал «СЭ», что клуб готовит официальное заявление по инциденту после матча.

(Константин Колмаков)

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