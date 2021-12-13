РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ подписали меморандум о взаимопонимании между организациями в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола, сообщает сайт РФС.
Соглашение рассчитано на срок до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой Академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями УЕФА, в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.
Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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