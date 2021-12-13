РФС и Федерация футбола Франции заключили меморандум о сотрудничестве

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ подписали меморандум о взаимопонимании между организациями в областях технического развития, подготовки тренерских кадров и инструкторов на всех уровнях футбола, сообщает сайт РФС.

Соглашение рассчитано на срок до конца 2024 года и заключено в рамках проводимой Академией РФС реформы тренерского образования в соответствии с требованиями УЕФА, в том числе обновленной тренерской конвенцией от 2020 года.

Особое внимание в меморандуме уделено развитию системы образования тренеров, национальным и региональным программам обучения, а также вопросам тренерской философии и методологии. Сотрудничество предполагает реализацию совместных образовательных курсов, проведение семинаров и конференций, которые обеспечат российским специалистам доступ к практикам действующих чемпионов мира среди мужских команд.