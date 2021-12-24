Один из руководителей советского спортивного телевидения Аркадий Ратнер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знаменитом комментаторе Николае Озерове.

— В чем уникальность Озерова?

— Молодые коллеги посмеиваются — мол, «партийный комментатор»... Это у Озерова было — но он мастер репортажа! Не так подробно, как Маслаченко или Женя Майоров, вникал в суть игры — зато какие голосовые данные! Артист!

— Хороший был человек?

— Широкой души. Всем помогал. Детские сады, телефоны, квартиры... Он, извините, задницей открывал любую дверь. Исполнял как большой артист. Вот пример: в 1978-м я купил автомобиль. На Гостелерадио пришло 40 машин — я взял «Жигули». А надо куда-то ставить. Не под окно же!

— Неужели угоняли?

— Еще как! А около дома пустырь. Чистое поле! Кто-то оградил кусок — сделали стоянку. Чтобы получить место, требуется разрешение какой-то конторы. Нахожу ее на Цветном бульваре, некий Иван Иванович разговаривает со мной небрежно. Средней руки начальничек. Ничего не вышло, и я звоню Озерову, который в этот момент на хоккейном чемпионате мира в Праге: «Беда — не могу добиться элементарной вещи...» — «Так! Кому набрать?!» Диктую телефон того начальника. Озеров: «Завтра в 12 часов будь у него в приемной».

— Случилось волшебство?

— Приезжаю. Сижу. Еще несколько человек ждут. Внезапно распахивается дверь — выскакивает человек с выпученными глазами: «Кто здесь Ратнер?! Проходите! Нам звонил Озеров, вот бумага. Ставьте машину где хотите». Николай Николаевич потом пересказал диалог с этим гражданином. «Здравствуйте, это вас Озеров беспокоит. Вы, наверное, смотрите чемпионат мира. Я сейчас здесь, в Праге...» Тот одеревенел: «Да-да, Николай Николаевич! Смотрим с упоением!» — «Ну и как у вас дела? Как погода в Москве?» Тот обалдел окончательно.

— Немудрено.

— Озеров: «У нас завтра игра, а Харламов приболел. Но к матчу будет в порядке». Так продолжалось минут пять — и в конце выдал: «Есть у меня коллега, Аркадий Ратнер. Никак не может решить проблему с автомобильной стоянкой...» — «Николай Николаевич, да что вы! Мы все уладим!»

— Не в тягость было Озерову заниматься подобной чепухой?

— Да он наслаждение получал! Знаю три-четыре случая, когда Озеров вот так звонил — и люди падали с кресла. Готовы были ему домой нести ордер на квартиру!

— На кого-то магия не действовала?

— Допускаю. Но обычно срабатывало. Место на парковке — пустяк! У меня был еще случай, просто невероятный. Вот в этот дом на пустыре я переехал 50 лет назад. Как раз были матчи с канадскими профессионалами. К дому даже кабель телефонный не успели проложить.

— И?

— Хватило одного звонка Озерова, чтобы мне в квартиру протянули «воздушку». Во всем 12-подъездном доме у меня у единственного был телефон! Как вам?

— Потрясающе. Жаль, нет у нас своего Николая Николаевича.

— Из всех редакций к нему шли. Безотказный!

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