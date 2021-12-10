Друг Бубнова опроверг информацию, что известный эксперт сошел с ума
Известный журналист Сергей Шмитько в интервью «СЭ» рассказал о своем друге — футболисте и эксперте Александре Бубнове.
— Сейчас Бубнова не слышно и не видно.
— Никому не дает интервью уже несколько лет. Я для одного журнала приехал к нему на дачу — и все.
— Говорят, у него тяжелые времена.
— Зоя говорит — что-то с Александром случилось. Год-два назад. Просто сдулся!
— Это как?
— Впал в депрессию. Начал вдруг просить прощения у детей: «Я вас подставлял, а сейчас сам буду в инвалидной коляске!» Потом до него дозвонился, говорит: «Серега, знаешь, я в такой депрессии, просто не могу... Не знаю, что будет!»
— Насчет коляски — это всерьез?
— А у всех футболистов больные ноги. Виктору Папаеву скидывались — насобирали 16 тысяч долларов на новый сустав. У Понедельника та же история. Как-то едем на метро — Понедельник еле ноги передвигает. Я ужаснулся: «Почему?» — «Это сейчас научились колено чистить, а нам сразу резали. У меня там ничего не осталось!»
— Кавазашвили говорит — Бубнов сошел с ума. В медицинском смысле.
— Да ну, чушь. Про «сошел с ума» ему всю жизнь говорили. Бубнов и Кавазашвили вообще как кровные братья! Когда был бизнесменом, на каком-то приеме каждому из гостей Анзор дал по 100 евро. Ладно я, нищий, обрадовался. Но и Бубнов тоже!
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