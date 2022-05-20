Валерия Гай Германика: «Мечтала снять фильм про Черчесова»

Режиссер Валерия Гай Германика, снявшая фильм про подготовку бойца ММА Александра Емельяненко к бою с Магомедом Исмаиловым, рассказала о желании сделать фильм про бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

В настоящее время специалист возглавляет венгерский «Ференцварош».

«Я мечтала снять фильм про Черчесова. Но после того как мы с ним поговорили по телефону, он сказал, что в личную жизнь не готов впускать человека, — цитирует Режиссера «РБ Спорт». - Я с ним общалась год назад. Черчесов сказал: «Это прямо точно не мое. Твой метод съемки — это точно нет». Я снимаю с очень большим погружением. Могу его понять — не захотел.

Станислав Саламович показался мне хорошим, классным. Мы пообщались хорошо. Он мне все объяснил, и я уважаю его мнение. Не все готовы в свою личную жизнь впускать меня с камерой вместе".

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат Венгрии и Кубок страны.