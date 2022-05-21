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Сегодня, 16:30

«Краснодар» одержал волевую победу в концовке матча и стал чемпионом ЮФЛ-1

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«Краснодар» стал чемпионом ЮФЛ-1 сезона-2021/22, одержав волевую победу в выездном матче 26-го тура против «Рубина» — 2:1.

На 90-й минуте встречи победу гостям принес Даниил Мельников.

Таким образом, «Краснодар» набрал 59 очков после 26 матчей. На втором месте расположился «Спартак» с 58 очками. В последнем туре красно-белые разгромили «Ростов» — 9:0. «Зенит» занял третье место, имея 53 очка.

В прошлом сезоне победу в первенстве ЮФЛ-1 одержал «Зенит».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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