«Краснодар» одержал волевую победу в концовке матча и стал чемпионом ЮФЛ-1

«Краснодар» стал чемпионом ЮФЛ-1 сезона-2021/22, одержав волевую победу в выездном матче 26-го тура против «Рубина» — 2:1.

На 90-й минуте встречи победу гостям принес Даниил Мельников.

Таким образом, «Краснодар» набрал 59 очков после 26 матчей. На втором месте расположился «Спартак» с 58 очками. В последнем туре красно-белые разгромили «Ростов» — 9:0. «Зенит» занял третье место, имея 53 очка.

В прошлом сезоне победу в первенстве ЮФЛ-1 одержал «Зенит».