На крыше стадиона «Лужники» зажгли надпись «Оставайтесь дома»
19:08
На стадионе «Лужники» появилась надпись «Оставайтесь дома». Видео опубликовано в официальном Instagram РФС. До конца апреля в России объявлены нерабочие дни из-за пандемии коронавируса.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864.
По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.
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