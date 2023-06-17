Митрофанов заявил, что УЕФА готов отдавать России право на проведение турниров развития

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обещал российской стороне поддержку в части дальнейшего проведения на территории страны турниров развития.

«Такую возможность мы обсуждали и с сербами, и много с кем еще. Самое главное для наших коллег — что решение о проведении турниров развития принимается УЕФА. Также важно заблаговременное планирование. Пока УЕФА обещал поддержку в части дальнейшего проведения турниров развития. И они готовы отдавать их большее количество нам для проведения. Сам факт того, как проводится турнир, удовлетворяет как партнеров, я имею в виду другие национальные ассоциации, другие сборные, так и УЕФА в части качества организации, поэтому постепенно желающих участвовать все больше. А боящихся участвовать — все меньше», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.