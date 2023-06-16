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«У своих ворот»

Сегодня, 22:10

Колодин поделился впечатлениями от матча легенд «Зенита» со сборной России-2008

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о проведении ретроматча между «Зенитом» и сборной России-2008 (1:1).

«Все прошло замечательно. Организация сумасшедшая, в хорошем смысле этого слова. В Санкт-Петербурге спортивные мероприятия всегда проходят на топ-уровне. Для меня 2008 год — значимый, с ним связано огромное количество воспоминаний. Часто прокручиваю в голове игры с греками, шведами, голландцами. Очень рад, что меня пригласили поучаствовать в таком значимом матче и прочувствовать особую атмосферу», — приводит слова Колодина Metaratings.ru.

Матч, приуроченный к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоеванию бронзовых медалей национальной командой на Евро-2008, состоялся 15 июня. Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Источник: Metaratings.ru.
Денис Колодин
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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