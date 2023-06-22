Дюков: «Массовый футбол является фундаментом развития всего футбола»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о проекте «Россия — футбольная страна».

— Какой из проектов «Россия — футбольная страна» вам больше всех понравился?

— Футбол это в принципе про возможность каждого из нас реализовать это право и получить удовольствие от самореализации, связанной с футболом. Мы должны работать по всем направления, развивать массовый футбол. Тем более, массовый футбол является фундаментом развития всего футбола. Сегодня награждали победителей, но хочу отметить количество участников. Хотелось бы отметить качества волонтеров и людей, которые берут на себя реализацию этих проектов. Абсолютно все проекты мне понравились. И проект футбольные мамы, и тот проект, который реализуется в Башкортостане. Если у меня будет возможность посетить проекты, я это сделаю.

— Как часто сами играете в футбол?

— Пришел сюда хромая. Играл в субботу.

— РФС на форму ПМЭФ был представлен стендом. Вам понравилось? Заметили изъяны? Ключевая встреча на этом форуме?

— Стенд не идеальный. Росконгресс занимался разработкой дизайна. Если в следующем форуме примем участие, будет больше время, чтобы модернизировать стенд. Было важно само присутствие. Был подписан ряд важных соглашений. Состоялись встречи с потенциальными партнерами и спонсорами. Важным направлением для нас является развитие массового футбола, жестко-юношеского футбола. Рассказывая о своих программах, уверены, нашли будущих партнеров и спонсоров.