Минспорт РФ потратит на футбольную инфраструктуру 27 миллиардов рублей

Министерство спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» потратит к 2024 году 27 миллиардов рублей на футбольную инфраструктуру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова.

Министерство спорта Российской Федерации и Российская премьер-лига (РПЛ) проводят совместную акцию, посвященную продвижению федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках 19-го тура чемпионата России, который пройдет с 6 по 8 декабря.

— У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся, — цитирует «РИА Новости» Колобкова. — Проект включает в себя несколько уровней — создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 млрд рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований.

Футбол — это самый массовый вид спорта, наша цель — семь миллионов к 2030 году и порядка 20 тысяч подготовленных тренеров. Создаются центры подготовки как фактор наследия чемпионата мира, это связь между массовым и профессиональным футболом.

Спасибо нашим коллегам из РПЛ. В следующем туре будут проведены различные акции с использованием бренда, который станет узнаваемым, он молодежный, стильный, красивый. В следующем году мы планируем подписать контракт с РПЛ, и все матчи будут проходить с использованием нашего бренда.