Матыцин отреагировал на призыв УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.

«Старые песни, мы информированы о том, что заявляют коллеги из-за рубежа. Но мы абсолютно уверены в своей стратегии развития, объединяющей стратегии, стратегии консолидации, солидарности. Что это основная миссия спорта — быть вместе. Все, что идет в противовес этой стратегии, разрушает ее, для нас неприемлемо», — цитирует ТАСС Матыцина.

Министр отметил, что в спорте нет недружественных стран.

«Разворачиваться ли в сторону Азии, если нас уберут из ФИФА и УЕФА? Не считаю, что нужно делать выбор, куда повернуться. Мы конструктивно ведем диалог и с азиатскими странами. В спорте, мы не раз говорили, нет недружественных стран, мы проводим много открытых турниров, приглашаем всех, но каждый принимает решение в соответствии с политической ситуацией в их странах», — добавил он.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в чемпионаты России по футболу. В состав России 30 сентября были приняты ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Команды этих территорий, возможно, будут интегрированы в российские футбольные лиги.

Решением УЕФА крымские клубы после вхождения Крыма в состав России выступают в чемпионате региона. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.