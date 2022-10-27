Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в интервью «СЭ» поделился мнением о санкциях в отношении российского футбола.

— Глава УАФ Павелко призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из-за процесса интеграции в ее футбол Крыма. Что думаете об этих высказываниях?

— А вы слышали хоть одно логичное, адекватное заявление украинской стороны? Я — нет. Сейчас от УЕФА и ФИФА можно ждать чего угодно. Они нас давно отстранили и держат на коротком поводке. Знаете, как перед осликом морковку на веревочке несут — тут то же самое. Не верю я им. Верю в наше государство и развитие нашей страны, ее футбола.

— У нас может не стать товарищеских матчей сборной, нельзя исключать, что Россию уберут из международной трансферной системы. Что думаете об этом?

— У меня государственная позиция. Нужно просто победить в СВО и все у нас будет хорошо.

— Реален ли, на ваш взгляд, сценарий, при котором Россия после интеграции крымского футбола останется членом ФИФА?

— Если будем сильными как государство, то останемся везде. А если будем слабыми, нас начнут пинать как футбольный мяч во дворе. Все зависит именно от нас. А мы — сильное государство и не должны идти на поводу у этих ребят из ФИФА и УЕФА, которые работают на глобальное правительство.

А что лучше: плакать, унижаться и думать, что нас кто-то примет? Должно быть уважение к себе и гордость, любовь к Родине, любовь к людям на нашей земле. А не к тому, приедет ли к нам Хаджикадунич или нет. Футболисты, которые могут дать толчок нашему футболу, к нам перейдут — есть пример «Зенита». В Южной Америке есть ребята, которые готовы выступать в России, прогрессировать тут и добиваться побед. Вся Европа следит за нашими клубами. Да, они могут кого-то забрать и не платить, но это уже наш внутренний вопрос — как станем заключать контракты.

А Европа... Кого оттуда брать? Все сильные футболисты — в топ-клубах, а остальные вообще для чего? Чтобы наши сидели на лавке? Надо определиться: а чего мы хотим для нашего государства? Ходить и кланяться этим ребятам или жить правильной жизнью? Скоро начнут чемпионат мира проводить среди лиц третьего пола — трансгендеров! Пусть между собой там играют: родитель один и родитель два — это их уровень.

Конечно, это нравится тем, кто за подобное наследие. Давайте, ребята, живите там. Не хотите? Тогда перестраивайтесь и живете так, как живут все на планете. Даже цветочки имеют пестик и тычинки. А вы будете рассказывать, что цветок — третьего рода? Устраивает? Меня, например, не устраивает. Моих детей и внуков тоже. А тех, кого устраивает, все — туда.