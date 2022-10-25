Свищев — о призыве УАФ исключить РФС из УЕФА и ФИФА: «Это дешевое давление и манипуляция»

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко исключить РФС из УЕФА и ФИФА.

«Зачем давить на УЕФА и ФИФА, чтобы нас исключить. Кто они такие, чтобы это просить у них? Это неприемлемое высказывание. Почему клубы и сборная должны страдать и не участвовать в международных соревнованиях. Все это дешевое давление и манипуляция», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее Павелко заявил, что организация будет требовать исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции клубов из присоединенных территорий в чемпионаты России по футболу.