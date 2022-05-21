Команды «Зенита» закончили сезон ЮФЛ с медалями

Игроки «Зенита» в возрасте до 17 лет завоевали серебряные медали первенства ЮФЛ-2. По итогам сезона-2021/22 питерский клуб набрал 55 очков, обыграв в последнем туре ФШМ — 7:0.

Их одноклубники в возрасте до 19 лет выиграли бронзовые медали первенства ЮФЛ-1. В последнем туре текущего сезона питерцы обыграли сверстников из ФШМ со счетом 2:0.

В турнирной таблице «Зенит» с 53 очками расположился на третьем месте следом за «Спартаком» и «Краснодаром».