Зырянов — о ретроматче со сборной России: «Понял, что игра головой — не мое сильное качество»

Экс-футболист «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о матче легенд сине-бело-голубых и сборной России (1:1).

— Стадион вообще шикарнейший! Наконец-то сбылась моя мечта. Я приходил сюда в 2007 году, и уже говорили, что будет построен новый стадион. Я не доиграл до этого. Зато уже болельщиком ходил. Даже тренером, когда с молодежной командой играли. Нам с молодежкой «Енисея» дали сыграть, мы тогда выиграли 4:1. А болельщиком много раз приходил и поддерживал наш «Зенит».

— Во втором тайме острее играли. Это такая выдумка тренера была, или сами инициативу проявляли?

— Нет. Острее стало, потому что мы проигрывали 0-1, надо было забивать. Я так понял, что игра головой — не мое сильное качество. Сильное качество — это то, что я головой думаю.

Это праздник футбола, пришли болельщики. Я бы расстроился, если бы вообще никто не пришел. Тогда это было бы главное разочарование. Мы все-таки в первую очередь собираемся для болельщиков. Чтобы те посмотрели люди, которые не успели или родились после. Например, мой сын родился 20 сентября 2008 года. Он был в животе у моей супруги и на финале, и в Монако. Или мои девочки, родившиеся в 2012 и 2014 году. Сейчас они воочию увидели, как папа играет в футбол. Посмотрели на атмосферу и на сборную «Зенита», хотя не могли смотреть на это вживую. Это круто.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.