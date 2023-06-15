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«У своих ворот»

Сегодня, 22:33

Алдонин — о ретро-матче: «Это неплохая мотивация, чтобы совершенствовать мастерство»

Алдонин подвел итоги ретро-матча между командой легенд «Зенита» и легенд сборной России
Георгий Горностаев
корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» подвел итоги товарищеского ретро-матча между командой легенд «Зенита» и легенд сборной России (1:1).

— Получился шикарный удар. Ожидали такого удара?

— Как его можно ожидать? Нацеленность на удар, понятное дело, была. Особенно после первого тайма, выстрела Карякина. Мяч летит. Понятно, нужно найти хороший момент просто, позицию. Готовился, готовился. Нашел момент, пробил. Особо я не метился.

— Какие эмоции испытываете?

— Классные эмоции. Встреча с партнерами по сборной. Шикарная атмосфера. Я очень рад, что принял участие. Здесь вопрос приемственности. Это неплохая мотивация, чтобы совершенствовать мастерство.

— Как-то готовились к этому матчу?

— Я поддерживаю форму. Жизненная позиция очень активная. Футбол, теннис.

Встреча прошла в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и была приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.

Евгений Алдонин
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