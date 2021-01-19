Губерниев пожелал Малафееву скорейшего выздоровления

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку бывшему вратарю «Зенита» и сборной России Вячеславу Малафееву. Ранее экс-футболист был госпитализирован.

«Господи, Слава, выздоравливай скорее! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Здоровья и еще раз здоровья! Моя поддержка семье!»

У Малафеева диангостировали коронавирус. Также его супруга Екатерина рассказала, что у него сильно поражены легкие.