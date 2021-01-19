Губерниев пожелал Малафееву скорейшего выздоровления
19 января 2021, 23:51
Комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку бывшему вратарю «Зенита» и сборной России Вячеславу Малафееву. Ранее экс-футболист был госпитализирован.
«Господи, Слава, выздоравливай скорее! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Здоровья и еще раз здоровья! Моя поддержка семье!»
У Малафеева диангостировали коронавирус. Также его супруга Екатерина рассказала, что у него сильно поражены легкие.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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