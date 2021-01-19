Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Губерниев пожелал Малафееву скорейшего выздоровления

19 января 2021, 23:51
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил поддержку бывшему вратарю «Зенита» и сборной России Вячеславу Малафееву. Ранее экс-футболист был госпитализирован.

«Господи, Слава, выздоравливай скорее! — написал Губерниев в своем Telegram-канале. — Здоровья и еще раз здоровья! Моя поддержка семье!»

У Малафеева диангостировали коронавирус. Также его супруга Екатерина рассказала, что у него сильно поражены легкие.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1589

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир