Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец»

Исполнительный директор футбольного клуба «Сахалинец» Сергей Гореликов заявил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграет за клуб, который принадлежит 22-летнему блогеру Михаилу Литвину.

Функционер подчеркнул, что на данный момент клуб проходит процесс лицензирования для участия в ФНЛ-2.

— Никита Нагорный будет играть за «Сахалинец»?

— Да. Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре, пока непонятно. Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером 12. Для нас большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей, — заявил Гореликов «РБ Спорт».