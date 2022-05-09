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Гимнаст Нагорный сыграет за футбольный клуб «Сахалинец»

Гимнаст Никита Нагорный сыграет за ФК «Сахалинец»
Иван Шитик
Корреспондент
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Исполнительный директор футбольного клуба «Сахалинец» Сергей Гореликов заявил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сыграет за клуб, который принадлежит 22-летнему блогеру Михаилу Литвину.

Функционер подчеркнул, что на данный момент клуб проходит процесс лицензирования для участия в ФНЛ-2.

— Никита Нагорный будет играть за «Сахалинец»?

— Да. Никита ходил на матчи «Сахалинца», проникся атмосферой. У нас появилась возможность пригласить его в наш клуб, чему мы безумно рады. Выйдет ли он на поле в шоу-матче или профессиональной игре, пока непонятно. Мы сейчас планируем организовывать большое количество мероприятий, и Нагорный точно сыграет за наш клуб. Выступать он будет под номером 12. Для нас большая честь, что олимпийский чемпион сыграет за «Сахалинец»! Это не пиар-акция, а человеческие отношения, желание людей, — заявил Гореликов «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-nagorny-j-sy-graet-za-futbol-ny-j-klub-litvina-sahalinets/
Никита Нагорный
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