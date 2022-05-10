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РФС примет участие в конгрессе УЕФА в Вене

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский футбольный союз (РФС) примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдет 11 мая в Вене.
Фото Global Look Press

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в 46-м конгрессе УЕФА, который пройдет 11 мая в Вене, информирует пресс-служба организации.

Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.

Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров. Из-а этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы.

Кроме того, зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 в еврокубках не будет представителей России.

Несмотря на отстранения, Россия продолжает оставаться членом ФИФА и УЕФА.

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