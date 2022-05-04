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Сегодня, 13:20

Тихонов: «Российских футболистов надо собрать и выбросить, они все равно ничего не умеют»

Александр Тихонов заявил, что у него аллергия на российский футбол
Роман Шишов
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов не видит проблемы в решении УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков.

«У меня аллергия на российский футбол. Больше всего я ненавижу американцев, англичан и российский футбол, — сказал Тихонов Metaratings.ru. - УЕФА отстранил нас от еврокубков, и что дальше? Мы и так проигрываем всем и везде. Собрать футболистов надо и выбросить, они все равно ничего не умеют.

Наши по полю двигаются так, будто по гире привязали к заднице и даже три слова связать не могут. Посмотрите на них — это кошмар! Никакой дисциплины тренировочного процесса, это стадо баранов, у них нет самолюбия".

Исполком УЕФА 2 мая объявил об отстранении российских сборных и клубов от участия в ближайших турнирах.

Клубы не примут участие в еврокубках сезона-2022/23, сборная России — в Лиге наций сезона-2022/23, женская сборная пропустит Евро-2022, а молодежная сборная — отбор на Евро-2023.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-o-reshenii-uefa-rossiyskikh-futbolistov-nado-sobrat-i-vybrosit-oni-vse-ravno-nichego-ne-ume-1259347/
Александр Тихонов
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«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг
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