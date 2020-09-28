Гаджиев про бой Сапогова и Асильдарова: «Главное, чтобы не покалечили друг друга, пусть наденут перчатки, шлемы»

Тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление Алексея Сапогова, который вызвал на бой Шамиля Асильдарова. Специалист работал с обоими футболистами и возглавлял «Анжи» в тот момент, когда у них случился конфликт в 2014 году.

— Заявление Леши мне кажется немного странным, — заявил «СЭ» Гаджиев. — Наверное, старая обида не дает ему покоя. Жизнь — непростая штука, она многогранная и сложная. Классики говорят: то, что внутри вас, гораздо важнее чем-то, что было в прошлом и будет в будущем. Это именно та ситуация. Со стороны сложно оценивать. Это очень неординарно.

Отреагирует ли Шамиль на вызов? Знаю, что он мужик с характером. С непростым, даже со сложным характером. Но оба они нормальные ребята. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Нельзя сказать, что они склоны к подлости. Раньше говорили, что молодежь должна быть драчливой, но они уже все-таки вышли из этого возраста. Надо быть более рассудительными.

Сложно сказать, как будет развиваться эта ситуация. Останется ли это только словами, или они все-таки встретятся? В этом мире все повторяется только на другом уровне. Помним, как раньше бросали перчатки, вызывали на дуэли даже тогда, когда законы это запрещали. Мне кажется, лучше так выяснить отношения, чем исподтишка. В то же время лучше бы люди обходились без этого и решали все вопросы диалогом. Если их встреча все-таки состоится, то пусть хоть наденут перчатки боксерские, шлемы. Главное, чтобы не изуродовали и не покалечили друг друга. (Севастиан Терлецкий)