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Сегодня, 18:44

Ещенко и Бурлак будут играть за команду Джикии и Соболева в медиалиге

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Александр Соболев, Андрей Ещенко и Георгий Джикия.
Фото ФК «Бей беги»

Игроки «Спартака» и сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия создали команду для выступления в медийной футбольной лиге. Она получила название ФК «Бей Беги».

12 июля стало известно, что за команду будет выступать бывший защитник красно-белых Андрей Ещенко, который сейчас работает в академии московского клуба. В прошлом сезоне он играл за команду Basement, которая в финале проиграла 2Drots.

Также в число игроков был включен бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Тарас Бурлак.

Андрей Ещенко
Тарас Бурлак
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