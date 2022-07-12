Ещенко и Бурлак будут играть за команду Джикии и Соболева в медиалиге

Игроки «Спартака» и сборной России Александр Соболев и Георгий Джикия создали команду для выступления в медийной футбольной лиге. Она получила название ФК «Бей Беги».

12 июля стало известно, что за команду будет выступать бывший защитник красно-белых Андрей Ещенко, который сейчас работает в академии московского клуба. В прошлом сезоне он играл за команду Basement, которая в финале проиграла 2Drots.

Также в число игроков был включен бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Тарас Бурлак.