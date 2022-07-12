Экс-спортдир «Броуков» Хачатурян: «Причина ухода? Мне плохое кино не интересно»

Бывший скаут «Спартака» и «Монако», а также создатель любительского клуба «Квазар» Артем Хачатурян три месяца отработал спортивным директором в клубе «Броуки» футбольной медиалиги.

Скаут ушел из «Броуков» после разногласий с президентом клуба Дмитрием Егоровым.

— Мне говорили, что одна из причин, из-за которой вы с тренером Игорем Звездиным ушли, та, что ты не видел в команде Сергея Давыдова [бывший игрок «Кубани», «Рубина"], но его ставили.

— Конечно, я бы его убрал из основного состава. У нас Макеев сидел на замене, который не может попасть в состав. Его выпускают на края, в центр поля, только не на его профильную позицию. Но Диме [Егорову] важно искать драму, даже несуществующую.

У нас сумасшедший талант 2005 года Ваня Глущенко, которого я приводил в «Родину». Он сейчас в «Родине-2». Мне стоило больших трудов уговорить клуб отпустить футболиста на медийные соревнования. Причем когда договорился об этом, то понял, что Ваню ни в коем случае не надо звать в «Броуки». Ему 17 лет, он не чувствует пока свой талант и то, что ему дано. Придет сюда и сядет на замену, потому что есть Давыдов. Я дам повод для сомнения этому человеку, 17-летнему парню, у которого огроменный талант, который будет играть в сборной России и топ-5 европейских лиг. Если ты за футбол и за людей, то ты, конечно, ставишь его в состав. Дима говорил: «Да-да, приводи Ваню, он будет играть». Но я чувствовал, что на самом деле это значит «нет».

То, что Давыд выходит на поле и не может бегать за мячами, для него является драмой. А потом Давыд ускоряется разок и внезапно успевает за мячом, и происходит какое-то преодоление, для Димы это тоже драма. Это можно продать. Дима — продажник. Хорошо, имеет право на существование, разумеется, но мне это плохое кино не интересно. Футбол дает гораздо больше возможностей влиять на мир, чем плохое кино, — цитирует Хачатуряна Eurostavka.